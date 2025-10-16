महिलाओं को गर्भनिरोधक ‘कॉपर-T’ लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, दांव पर सुरक्षा

खास बात तो ये है कि इस वार्ड में प्रसव के लिए आने वाली महिला को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कांट्रेसेप्टिव डिवाइस (कॉपर टी) लगाई जाना थी, यह डिवाइस कागजों में तो लगा दी, लेकिन अधिकतर महिलाओं को नहीं लगाई। हाल ही में 15 महिलाओं में से दो ऐसी महिलाएं है जिन्होंने कागजों में उनके नाम के आगे डिवाइस तो लगाना बताया, लेकिन वे गर्भवती हो गई। जिसकी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायत की है। इस योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है, लेकिन कोई उक्त वार्ड की प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।