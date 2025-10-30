बड़ा बदलाव: अब पुलिस निर्दोष लोगों को नहीं फंसाएगी, कलेक्टर ने दिलवाया संकल्प

प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी को सुझाव दिया कि जो पारदी अपराध और नशे से दूर होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अच्छा बन रहा है, उसको एक परिचय पत्र दिया जाए, उस परिचय पत्र के आधार पर उसे हर विभाग में सम्मान मिलने लगेगा। जिला न्यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर कोई भी पारदी समाज का व्यक्ति अपने केस के बारे में जानकारी ले सकता है। उन्होंने पारदी समुदाय की और इंगित करते हुए कहा कि आप जिला न्यायालय अच्छे पारदी होने के परिचय पत्र के साथ आएंगे तो हम आपको सम्मान भी देंगे और आपको स्वयं के अधिकार बत्ताएंगे और आपकी शिकायत या समस्या का हम समाधान भी करेंगे। उन्होंने पारदी जाति के लोगों को बहादुर जाति का बताया। (mp news)