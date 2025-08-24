घर से भागी 3 लड़कियां, बुर्का पहन भटकती रहीं उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा

लंबी छानबीन के बाद पुलिस इन तीनों युवतियों को बरामद कर गुना ले आई। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि 20 जुलाई को मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक 20 वर्षीय और दो 21 वर्षीय युवतियां अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गईं थीं। परिजनों ने उसी दिन थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इनकी तलाश के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि सोनखेड़ी गांव का युवक संदीप सौंधिया भी उसी दिन से गायब है। उसकी बातचीत गुमशुदा युवतियों में से एक से होती थी। शक गहराया तो पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनमें संदीप तीनों युवतियों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया।