Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गुना

घर से भागी 3 लड़कियां, बुर्का पहन भटकती रहीं उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा

MP News: मध्यप्रदेश के गुना से लापता हुईं तीन युवतियों का अपने घर वालों से मोहभंग हो गया था। वे एक युवक के साथ मोटरसाइकिल से गुना से इंदौर गईं। वहां से उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा बुर्का पहन कर भटकती रहीं।

गुना

Avantika Pandey

Aug 24, 2025

MP News
MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:मध्यप्रदेश के गुना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां लगभग एक माह पहले मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम विदोरिया से लापता हुईं तीन युवतियों का अपने घर वालों से मोहभंग हो गया था। वे एक युवक के साथ मोटरसाइकिल से गुना से इंदौर गईं। वहां से उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा भटकती रहीं। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहना, होटल में रोटी बनाई और अपने गहने तक बेच डाले।

पुलिस को CCTV से मिला सुराग

लंबी छानबीन के बाद पुलिस इन तीनों युवतियों को बरामद कर गुना ले आई। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि 20 जुलाई को मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक 20 वर्षीय और दो 21 वर्षीय युवतियां अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गईं थीं। परिजनों ने उसी दिन थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इनकी तलाश के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि सोनखेड़ी गांव का युवक संदीप सौंधिया भी उसी दिन से गायब है। उसकी बातचीत गुमशुदा युवतियों में से एक से होती थी। शक गहराया तो पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनमें संदीप तीनों युवतियों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

बुरहानपुर में बड़ा हादसा, गणेश प्रतिमा गिरने से युवक की मौत, 1 करोड़ मुआवजे की मांग
बुरहानपुर
Major accident in Burhanpur falling of Ganesh idol

खंडवा से मिली तीसरी सहेली

संदेह पुख्ता होने पर पुलिस की अलग-अलग टीमें ब्यावरा, शाजापुर, सारंगपुर, उज्जैन, इंदौर और सूरत भेजी गईं। तकनीकी साधनों और मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। इस बीच सूचना मिली कि दो युवतियां इंदौर में संदीप के दोस्त आशीष मीना के घर पर पहुंची हैं। पुलिस की एक टीम ने आशीष मीना के घर के पास निगरानी की। जैसे ही दोनों युवतियां वहां पहुंचीं, पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनकी तीसरी सहेली खंडवा में है। पुलिस की टीम तुरंत खंडवा रवाना हुई। वहां से तीसरी युवती भी दस्तयाब कर ली गई।

ये भी पढ़ें

नाराज हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- इसे तोड़ें नहीं तो डाइनामाइट से उड़वा देंगे…
गुना
Union Minister Jyotiraditya Scindia

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 03:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / घर से भागी 3 लड़कियां, बुर्का पहन भटकती रहीं उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.