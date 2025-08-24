घर से भागी 3 लड़कियां, बुर्का पहन भटकती रहीं उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा

MP News:मध्यप्रदेश के गुना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां लगभग एक माह पहले मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम विदोरिया से लापता हुईं तीन युवतियों का अपने घर वालों से मोहभंग हो गया था। वे एक युवक के साथ मोटरसाइकिल से गुना से इंदौर गईं। वहां से उज्जैन, ओंकारेश्वर और खंडवा भटकती रहीं। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए बुर्का पहना, होटल में रोटी बनाई और अपने गहने तक बेच डाले।
लंबी छानबीन के बाद पुलिस इन तीनों युवतियों को बरामद कर गुना ले आई। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि 20 जुलाई को मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र से एक 20 वर्षीय और दो 21 वर्षीय युवतियां अचानक घर से बिना बताए कहीं चली गईं थीं। परिजनों ने उसी दिन थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इनकी तलाश के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिला कि सोनखेड़ी गांव का युवक संदीप सौंधिया भी उसी दिन से गायब है। उसकी बातचीत गुमशुदा युवतियों में से एक से होती थी। शक गहराया तो पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनमें संदीप तीनों युवतियों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया।
संदेह पुख्ता होने पर पुलिस की अलग-अलग टीमें ब्यावरा, शाजापुर, सारंगपुर, उज्जैन, इंदौर और सूरत भेजी गईं। तकनीकी साधनों और मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। इस बीच सूचना मिली कि दो युवतियां इंदौर में संदीप के दोस्त आशीष मीना के घर पर पहुंची हैं। पुलिस की एक टीम ने आशीष मीना के घर के पास निगरानी की। जैसे ही दोनों युवतियां वहां पहुंचीं, पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनकी तीसरी सहेली खंडवा में है। पुलिस की टीम तुरंत खंडवा रवाना हुई। वहां से तीसरी युवती भी दस्तयाब कर ली गई।