Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

एमपी में ‘मंत्री जी’ के फोन पर रूक गई अतिक्रमण की कार्रवाई, 3 हजार बीघा से हटाया जाना था कब्जा

MP News: मध्यप्रदेश के गुना में मंत्री जी के द्वारा किए गए फोन से अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

गुना

image

Himanshu Singh

Nov 13, 2025

guna news

MP News: मध्यप्रदेश के गुना में वन विभाग के द्वारा 3 हजार एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी थी। जिसमें 100 कर्मचारियों की ड्यूटी और 60 जेसीबी मशीनें तैयार खड़ी थी, मगर मंत्री जी के फोन पर सब कुछ रूक गया। मंत्री ने डीएफओ को फोन लगाया और टीम को वापस जाने का आदेश दे दिया।

दरअसल, वन विभाग की टीम बमोरी इलाके में सारेठा गांव गई थी। यहां पर वन विभाग की जमीनों पर कई सालों से अतिक्रमण था। जब मामले की जांच अधिकारियों ने की तो कब्जे की पुष्टि हुई। जिसके बाद 22 अक्टूबर को डीएफओ ने जमीन हटाने के लिए आदेश जारी किया था।

सूत्रों के मुताबिक, 24 अक्टूबर की सुबह कार्रवाई होनी थी। मगर अतिक्रमण हटाने की भनक पहले ही अतिक्रमणकारियों को लग गई थी। स्थानीय नेताओं के द्वारा सिंधिया को बात कर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन सिंधिया ने प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिसके बाद सरकार के दूसरे मंत्री ने डीएफओ को फोन लगाकर कार्रवाई रोक दी।

अलग-अलग डिवीजन में लगाई गई थी कर्मचारियों की ड्यूटी

आदेश के तहत जिले के कई सब डिवीजन के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें फतेहगढ़, बमोरी के पूरे अधिकारी। गुना के उत्तर-पश्चिम का महिला अमला और 12-12 पुरुष कर्मचारी, आरोन में 7, बीनागंज में 12, राघौगढ़ से 8 और मधुसुदनगढ़ से संपूर्ण महिला अमला और 12 पुरुष कर्मचारियों की ड्यूटी अतिक्रमण हटाने में लगाई गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 05:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / एमपी में ‘मंत्री जी’ के फोन पर रूक गई अतिक्रमण की कार्रवाई, 3 हजार बीघा से हटाया जाना था कब्जा

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिजली विभाग का खेल! किसानों के यहां रखवाए ट्रांसफार्मर, पकड़े जाने के डर से पुतवा दिया हरा रंग

electricity company transformer stolen green paint corruption mp news
गुना

अनफिट पुलिसकर्मियों पर गिरेगी गाज, आईजी हुए नाराज, ये है कारण

unfit police officers ig arvind saxena warning guna mp news
गुना

एमपी बोर्ड की परीक्षा में अब हर छात्र पास होगा, शिक्षा विभाग की इस नई पहल से बदलेंगे नतीजे!

mp board exam remedial classes no fail mission education department
गुना

आदिवासियों के घर उजाड़े, अब सरकारी जमीन पर बनेगा भाजपा कार्यालय, मचा बवाल, देखें वीडियो

गुना

भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा, इस समाज ने किया विरोध

guna bjp district executive committee announced jyotiraditya scindia mp news
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.