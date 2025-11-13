एमपी में ‘मंत्री जी’ के फोन पर रूक गई अतिक्रमण की कार्रवाई, 3 हजार बीघा से हटाया जाना था कब्जा

MP News: मध्यप्रदेश के गुना में वन विभाग के द्वारा 3 हजार एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी थी। जिसमें 100 कर्मचारियों की ड्यूटी और 60 जेसीबी मशीनें तैयार खड़ी थी, मगर मंत्री जी के फोन पर सब कुछ रूक गया। मंत्री ने डीएफओ को फोन लगाया और टीम को वापस जाने का आदेश दे दिया।
दरअसल, वन विभाग की टीम बमोरी इलाके में सारेठा गांव गई थी। यहां पर वन विभाग की जमीनों पर कई सालों से अतिक्रमण था। जब मामले की जांच अधिकारियों ने की तो कब्जे की पुष्टि हुई। जिसके बाद 22 अक्टूबर को डीएफओ ने जमीन हटाने के लिए आदेश जारी किया था।
सूत्रों के मुताबिक, 24 अक्टूबर की सुबह कार्रवाई होनी थी। मगर अतिक्रमण हटाने की भनक पहले ही अतिक्रमणकारियों को लग गई थी। स्थानीय नेताओं के द्वारा सिंधिया को बात कर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन सिंधिया ने प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिसके बाद सरकार के दूसरे मंत्री ने डीएफओ को फोन लगाकर कार्रवाई रोक दी।
आदेश के तहत जिले के कई सब डिवीजन के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जिसमें फतेहगढ़, बमोरी के पूरे अधिकारी। गुना के उत्तर-पश्चिम का महिला अमला और 12-12 पुरुष कर्मचारी, आरोन में 7, बीनागंज में 12, राघौगढ़ से 8 और मधुसुदनगढ़ से संपूर्ण महिला अमला और 12 पुरुष कर्मचारियों की ड्यूटी अतिक्रमण हटाने में लगाई गई थी।
