एमपी से लेकर राजस्थान तक खाद की कालाबाजारी, पुलिस ने जब्त की 60 बोरियां

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के राघौगढ़ से बड़ी संख्या में अवैध रूप से खाद राजस्थान ले जाई जा रही थी। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डीएपी खाद के 60 कट्टे और बोलेरो पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। आरोपी के एफआईआर दर्ज की गई है।



दरअसल, राघौगढ़ पुलिस चेकिंग अभियान चल रही थी। इसी दौरान बोलरो पिकअप की चेकिंग की गई तो पता लगा कि में सवार लक्ष्मीनारायण लोधा के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले।