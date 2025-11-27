शर्मनाक! गर्ल्स टॉयलेट से सटाकर पुलिसकर्मी ने बनाए दरवाजे-खिड़कियां, PM Shri स्कूल पर कब्जा

Land Enroachment:गुना शहर में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले गुनिया-गोपालपुरा तालाब, ओड़िया, भुजरिया तालाब, पनरिया नदी की जमीन पर भू माफिया ने कब्जे कर कॉलोनी काटी, प्लॉट के रूप में सरकारी जमीन बेच दी। अब उनकी नजर स्कूल जैसी संपत्तियों पर भी पड़ने लगी है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में गुना केंट में स्थित पीएमश्री कन्या हायर सेकंडरी स्कूल (PM Shri Girls School) की संपत्ति पर पुलिसकर्मी ने कब्जा ही नहीं किया बल्कि बालिका शौचालय की छत से सटकर दरवाजा और खिड़की तक बना लिए। (mp news)