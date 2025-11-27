शर्मनाक! गर्ल्स टॉयलेट से सटाकर पुलिसकर्मी ने बनाए दरवाजे-खिड़कियां, PM Shri स्कूल पर कब्जा

policeman house adjacent to PM Shri Girls School female restroom (Patrika.com)
Land Enroachment:गुना शहर में अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले गुनिया-गोपालपुरा तालाब, ओड़िया, भुजरिया तालाब, पनरिया नदी की जमीन पर भू माफिया ने कब्जे कर कॉलोनी काटी, प्लॉट के रूप में सरकारी जमीन बेच दी। अब उनकी नजर स्कूल जैसी संपत्तियों पर भी पड़ने लगी है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में गुना केंट में स्थित पीएमश्री कन्या हायर सेकंडरी स्कूल (PM Shri Girls School) की संपत्ति पर पुलिसकर्मी ने कब्जा ही नहीं किया बल्कि बालिका शौचालय की छत से सटकर दरवाजा और खिड़की तक बना लिए।
छात्राओं की शिकायत है कि कभी-कभी तो यहां से रहने वाले बालिका और स्टाफ के शौचालय तक उतर आते हैं। इससे इस विद्यालय के रेकार्ड और यहां पढ़ने आने वालीं लगभग 1200 बच्चियां और पचास से अधिक महिला स्टाफ की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से कई पत्र कलेक्टर से लेकर नगर पालिका सीएमओ, डीईओ तक गए, लेकिन अभी तक नतीजा शून्य है।
पत्रिका टीम ने जब इस स्कूल की बाउन्ड्रीवाल से सटी जमीन को देखा तो वहां खराब कूलर रखे हुए मिले। यह कूलर स्कूल से सटकर खुली वेल्डिंग की दुकान के संचालक के बताए। महिला स्टाफ का कहना था कि अभी तो यह तीन-चार कूलर रखे हैं, वैसे तो कुछ समय पहले 20-25 कूलर रखे हुए थे। जो इस समय हट गए हैं। इसके साथ ही यहां पैसा स्वीकृत होने के बाद भी अधूरा निर्माण कार्य मिला।
सड़क के विस्तारीकरण के समय स्कूल के मेन गेट पर एक अलग अतिक्रमण को प्रशासन की एक टीम ने हटाया था। लेकिन गेट पर पुनः अतिक्रमण देखने को मिला। पूर्व की अपेक्षा अब ज्यादा वहां अतिक्रमण देखने को मिला।
इस विद्यालय की प्राचार्य डॉ. आरती श्रीवास्तव से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कलेक्टर, डीईओ, नगर पालिका सीएमओ समेत कई अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं। लेकिन अभी तक यह अतिक्रमण नहीं हटा है।
खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए हमने कई बार अपने स्तर पर संबंधित मकान मालिक से कहा, उसने हमारी बात को भी नहीं माना। यह बात सच है कि छात्राओं और हमारे महिला स्टाफ को डर भी लगता है और उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। हम जल्द एक बार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय, फतेहगढ़ के सीएम राइज विद्यालय समेत कई ऐसे विद्यालय हैं जिन पर कब्जे कर लिए हैं।
पत्रिका टीम जब इस विद्यालय में पहुंची तो वहां मौजूद तीन दर्जन से अधिक बच्चियों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बालिका शौचालय को दिखाते हुए कहा कि शौचालय की छत से सटाकर मकान बना लिया और इसका दरवाजा और खिड़की हमारे शौचालय की तरफ निकाल दिया है। कई बार हमें शौचालय में जाने में डर लगता है क्यों कि कई बार इस मकान में रहने वाले पुरुष हमारी बालिका शौचालय की छत पर आ जाते हैं।
बालिकाओं ने खुलकर कहा कि हमारी सुरक्षा को भी खतरा हो गया है। उन्होंने कहा कि गेट के बाहर असामाजिक तत्व खड़े रहते हैं, कभी-कभी वे लोग हमारे साथ अभद्रता भी करते हैं। इसकी हमने पुलिस को भी शिकायत की है। इसी तरह की बात वहां के महिला स्टाफ ने बताई, उन्होंने कहा कि कई बार हमने इस मकान में रहने वालों को समझाया, मगर वे समझने को तैयार नहीं हैं।
यह मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने नगर पालिका सीएमओ से वहां जाकर अतिक्रमण देखकर हटाने को कहा है। जिसने अतिक्रमण किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कराएंगे।- किशोर कन्याल कलेक्टर गुना
