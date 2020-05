राहतः डीआईजी के बेटे का खाना बनाने वाले आरक्षक की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव, जानिए कोरोना चेन टूटा या नहीं

Constable was in duty to cook food for DIG's son

परिजन की रिपोर्ट भी जांच के लिए गया था, कोरोना चैन बनने की आशंका से स्वास्थ्य महकमा चिंतित रहा