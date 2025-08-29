एमपी में महिला विधायक पर की अश्लील टिप्पणी, गर्दन काटने की धमकी भी दी

MLA Priyanka Panchi - एमपी में एक महिला विधायक पर अश्लील टिप्पणी की गई है। उन्हें गर्दन काटने की धमकी भी दी गई है। प्रदेश के गुना की चांचौड़ा विधायक प्रियंका पैंची के साथ यह हरकत की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और उनकी गर्दन काटने की धमकी देने पर पुलिस ने आरोपी युवक राम मीना पर केस दर्ज किया है। युवक ने सोशल मीडिया पर विधायक प्रियंका पैंची को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत के बाद चांचौड़ा थाने में आरोपी युवक पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
प्रियंका पैंची सत्ताधारी बीजेपी की विधायक हैं। वे पैंची गांव में रहती हैं। 26 अगस्त को डॉ. दिनेश मीना सुतानदी की एक फेसबुक पोस्ट पर बरखेड़ी माफी गांव के रहने वाले श्रीराम मीना ने विधायक प्रियंका पैंची के खिलाफ अश्लील टिप्पणी कर दी। इतना ही नहीं, विधायक की गर्दन काटने की भी धमकी दे डाली।
महिला विधायक प्रियंका पैंची पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और गर्दन काट डालने की धमकी पर उनके गांव के लोग व समर्थक गुस्सा उठे। पैंची गांव के निवासी दिलीप मीना ने मामले की चांचौड़ा पुलिस से शिकायत की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 26 अगस्त को फेसबुक पर राम मीना ने विधायक प्रियंका पैंची पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।
फरियादी दिलीप मीना के मुताबिक महिला विधायक पर गलत टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने से गांव के लोगों में गुस्सा है। सार्वजनिक रूप से अमर्यादित पोस्ट करना आपत्तिजनक है। विधायक की छवि खराब करने के लिए ये पोस्ट की गई है। दिलीप मीना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी श्रीराम मीना पर बीएनएस की धारा 296, 351(3) के तहत एफआइआर दर्ज कर ली है।