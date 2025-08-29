एमपी में महिला विधायक पर की अश्लील टिप्पणी, गर्दन काटने की धमकी भी दी

MLA Priyanka Panchi - एमपी में एक महिला विधायक पर अश्लील टिप्पणी की गई है। उन्हें गर्दन काटने की धमकी भी दी गई है। प्रदेश के गुना की चांचौड़ा विधायक प्रियंका पैंची के साथ यह हरकत की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और उनकी गर्दन काटने की धमकी देने पर पुलिस ने आरोपी युवक राम मीना पर केस दर्ज किया है। युवक ने सोशल मीडिया पर विधायक प्रियंका पैंची को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मामले की शिकायत के बाद चांचौड़ा थाने में आरोपी युवक पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।