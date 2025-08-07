Bulldozers Action: एनसीआर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर गरजा बुलडोजर

जिला नगर योजनाकार (एनफोर्समेंट) आरएस भाठ ने एचटी के बताया कि निरीक्षण के दौरान लगभग 500 मीटर क्षेत्र में 250 से अधिक दुकानों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया। दुकानदारों को तीन दिन की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद भी कई लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। GMDA अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत 30 ऐसी दुकानों को हटाया गया जो सड़क पर आवागमन में बाधा बन रही थीं। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों के लिए वैध और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनता से भी इसमें सहयोग की अपील की गई है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और सौंदर्य दोनों में सुधार हो सके।