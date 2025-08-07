7 अगस्त 2025,

गुरुवार

गुडगाँव

Bulldozers Action: एनसीआर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर गरजा बुलडोजर

Bulldozers Action: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रशासन ने तकरीबन 250 से ज्यादा अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

गुडगाँव

Vishnu Bajpai

Aug 07, 2025

Bulldozers Action: एनसीआर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर गरजा बुलडोजर
गुरुग्राम में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और दुकानों के बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया।

Bulldozers Action: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कई प्रमुख इलाकों में करीब 250 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। यह संयुक्त अभियान गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) और नगर निगम (MCG) द्वारा चलाया गया। अभियान की शुरुआत अतुल कटारिया चौक से हुई, जो आगे चलकर सीआरपीएफ चौक, सेक्टर-5 चौक और कृष्णा चौक तक पहुँचा। इस दौरान दुकानों के सामने किए गए अवैध निर्माण और फुटपाथ पर बनाए गए रैंपों को तोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमणकारियों ने सड़क पर 15 फीट तक अवैध रैंप बना रखे थे, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था।

गुरुग्राम जिला योजनाकार अधिकारी ने क्या बताया?

जिला नगर योजनाकार (एनफोर्समेंट) आरएस भाठ ने एचटी के बताया कि निरीक्षण के दौरान लगभग 500 मीटर क्षेत्र में 250 से अधिक दुकानों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया। दुकानदारों को तीन दिन की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद भी कई लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। GMDA अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत 30 ऐसी दुकानों को हटाया गया जो सड़क पर आवागमन में बाधा बन रही थीं। साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों के लिए वैध और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनता से भी इसमें सहयोग की अपील की गई है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और सौंदर्य दोनों में सुधार हो सके।

अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों पर चला बुलडोजर

नगर निगम गुरुग्राम ने बुधवार को जोन-1 क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। निगम की टीम ने बादशाहपुर में लगभग एक एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया, जिसमें ट्यूलिप वायलेट सोसाइटी द्वारा आधे एकड़ और शेष हिस्से पर बनी झुग्गियों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही एवेन्यू 69 कॉलोनी में बिना अनुमति बनाए जा रहे 11 निर्माणाधीन भवनों को भी गिरा दिया गया।

दूसरी ओर, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भी फर्रुखनगर के गांव इकबालपुर और मुबारिकपुर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान में मुबारिकपुर गांव में एक एकड़ क्षेत्र में बनाए जा रहे निर्माणों को बुलडोजर से तोड़ा गया, जिसमें एक निर्माणाधीन मकान और 12 डीपीसी शामिल थीं। इसके बाद इकबालपुर गांव में करीब दो एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की कि वे अवैध कॉलोनियों में निवेश कर अपनी पूंजी जोखिम में न डालें।

डीटीपीई अमित मधोलिया ने क्या कहा?

डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा "मुबारिकपुर गांव में करीब एक एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। वहां एक मकान निर्माणाधीन था, जबकि 12 मकानों के लिए डीपीसी (डम्प प्रूफ कोर्स) तैयार की गई थी। हमारी टीम ने बुलडोजर की मदद से निर्माणाधीन मकान और सभी डीपीसी को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इकबालपुर गांव में करीब दो एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई, जहां दो मकानों के लिए चारदीवारी खड़ी की गई थी। उसे भी गिरा दिया गया। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई न लगाएं, क्योंकि इन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी।"

गुरुग्राम में कहां-कहां हुई अवैध निर्माण पर कार्रवाई

जुलाई से अगस्त के बीच गुरुग्राम प्रशासन ने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके तहत 1 जुलाई 2025 को DTCP और सेक्टर-53 पुलिस टीम ने सारस्वती कुंज (Golf Course Road) में चार अवैध निर्माण ध्वस्त किए, जबकि दो निर्माणाधीन इमारतों को सील किया गया। ये सभी अनुमोदित योजनाओं और क्लियरेंस के बिना बनाए गए थे। इसके अलावा 14 जुलाई 2025 को सुशांत लोक‑1 कॉलोनी में चलाए गए दो‑चरण वाले अभियान में व्यापार केंद्र मार्केट में एक अवैध फ्लोर और 21 कार्यालय सील किए गए।

साथ ही 17 गैरकानूनी सीढ़ियां और 5 अतिक्रमण हटाए गए। जबकि दो मोबाइल काउंटर और दो अनधिकृत वेंडर शेड्स को भी ध्वस्त किया गया। दो अगस्त को भी EMAAR Palm Hills, सेक्टर-77 में RWA द्वारा बनाए गए एक अनधिकृत मीटिंग हॉल को DTCP ने ध्वस्त किया। यह ओपन स्पेस में बिना अनुमति बनाया गया था और मंजूरशुदा लेआउट प्लान का उल्लंघन था। इसके अलावा, गुड़गांव में शीटला माता रोड पर चलाए गए अभियान में लगभग 30 रैंप्स ध्वस्त किए गए, जहां लगभग 250 दुकानों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा था। दुकानदारों को 2–3 दिनों में खाली करने का निर्देश दिया गया।

फरीदाबाद में भी बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई

बीते दिनों फरीदाबाद अरावली क्षेत्र में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान तमाम नेताओं और अधिकारियों के अवैध फॉर्म हाउस ध्वस्त किए गए। इसके अलावा फरीदाबाद के गांवों में कुल 6,793 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। इसमें अब तक 30 अवैध निर्माण तोड़े भी गए हैं। इस कार्रवाई के खिलाफ राजनीतिक माहौल भी गरमाया था। फरीदाबाद में ग्रामीणों ने पूरे गांव के अतिक्रमण बताने पर धरना-प्रदर्शन भी किया था।

