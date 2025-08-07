Flood Alert: अगले 72 घंटे भारी! 8-9-10 और 11 अगस्त तक जमकर बरसेंगे मेघ, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी!

बुधवार को हथिनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर इस मॉनसून सीजन में अपने चरम पर पहुंच गया। अधिकारियों के अनुसार, बैराज से दिल्ली की ओर 65 लाख 206 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। सुबह 6 बजे जलस्तर 73,749 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो चिंता का सबब बन गया है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली के लिए बड़े पैमाने पर चुनौती खड़ी कर सकता है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। अगले 72 घंटे शहर के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यमुना का पानी दिल्ली की सीमाओं में दस्तक देने को तैयार है।