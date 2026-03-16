गुरुग्राम में 3 साल की बेटी को 23वीं मंजिल से फेंकने के बाद पिता ने भी कूदकर दी जान

Gurugram: साइबर सिटी गुरुग्राम के एक पॉश रिहायशी इलाके से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ एक पिता ने अपनी महज 3 साल की मासूम बेटी के साथ 23वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। यह खौफनाक कदम उठाने से पहले सिरफिरे पिता ने पहले अपनी बेटी को बालकनी से नीचे फेंका और उसके ठीक बाद खुद भी मौत की छलांग लगा दी। आसमान छूती इमारत से गिरते ही दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस सामूहिक आत्महत्या की खबर फैलते ही पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसर गया है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर मामला मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया।