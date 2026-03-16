गुरुग्राम में 3 साल की बेटी को 23वीं मंजिल से फेंकने के बाद पिता ने भी कूदकर दी जान

Gurugram: साइबर सिटी गुरुग्राम के एक पॉश रिहायशी इलाके से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ एक पिता ने अपनी महज 3 साल की मासूम बेटी के साथ 23वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। यह खौफनाक कदम उठाने से पहले सिरफिरे पिता ने पहले अपनी बेटी को बालकनी से नीचे फेंका और उसके ठीक बाद खुद भी मौत की छलांग लगा दी। आसमान छूती इमारत से गिरते ही दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस सामूहिक आत्महत्या की खबर फैलते ही पूरी सोसाइटी में सन्नाटा पसर गया है और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर मामला मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया।
पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोपहर के समय वह व्यक्ति अपनी छोटी बेटी को टहलाने के बहाने घर से बाहर निकला था। परिवार के लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लिफ्ट से सीधे इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग घबराकर मौके की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि घटना से पहले क्या हुआ था और पूरा घटनाक्रम किस तरह घटित हुआ। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या से जुड़ा माना जा रहा है, वहीं कुछ सूत्र पारिवारिक तनाव या आपसी विवाद की भी आशंका जता रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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