पुलिस और किन्नरों के बीच भारी बवाल, हिंसक झड़प में गाड़ियां तोड़ीं, 8 पर मुकदमा

Police Transgenders Clash: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जबकि किन्नरों के समूह और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ थाने पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई। बताया जा रहा है कि हिंसक झड़प के दौरान किन्नरों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस ने आठ किन्नरों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर किन्नरों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। इसी को लेकर उनके समूह में आक्रोश फैल गया। हालांकि पुलिस इस आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।