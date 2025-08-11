11 अगस्त 2025,

पुलिस और किन्नरों के बीच भारी बवाल, हिंसक झड़प में गाड़ियां तोड़ीं, 8 पर मुकदमा

Police Transgenders Clash: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार तड़के पुलिस और किन्नरों के बीच भारी बवाल हो गया। इस दौरान किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि किन्नरों ने पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी हैं।

गुडगाँव

Vishnu Bajpai

Aug 11, 2025

गुरुग्राम में किन्नरों और पुलिस के बीच भारी बवाल। (फोटो : Video Grab)

Police Transgenders Clash: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जबकि किन्नरों के समूह और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद किन्नरों ने पुलिस के खिलाफ थाने पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई। बताया जा रहा है कि हिंसक झड़प के दौरान किन्नरों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस ने आठ किन्नरों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर किन्नरों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। इसी को लेकर उनके समूह में आक्रोश फैल गया। हालांकि पुलिस इस आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।

क्या है किन्नरों का आरोप?

मामले की शुरुआत एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास हुई, जहां प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही शगुन नाम की एक किन्नर ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शगुन के मुताबिक, उनकी साथी सोनाली, शिवी और रिया जब मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थीं, तभी कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। शगुन का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनसे गलत काम करने का दबाव बनाया और जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें जबरन पकड़कर डीएलएफ फेज-2 थाने ले गए।

थाने में नहीं थी महिला पुलिसकर्मी

शगुन ने यह भी दावा किया कि थाने में रात के समय कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी और लगभग 12 पुलिसकर्मियों ने मिलकर उनकी तीन साथियों के साथ मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी वजह के उनके आठ साथियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पानी तक नहीं दिया। एक अन्य किन्नर ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी पहले भी उनके साथ अनुचित संबंध बना चुके हैं।

सड़क पर जाम और प्रदर्शन

अपने साथियों के साथ हुई इस घटना से गुस्साए किन्नरों ने एमजी रोड पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इसके बाद किन्नरों का एक बड़ा समूह डीएलएफ फेज-2 थाने के बाहर इकट्ठा हो गया और पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को बिगड़ता देख थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

पुलिस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

वहीं, इस पूरे मामले पर पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने किन्नरों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किन्नरों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीम एमजी रोड से किन्नरों को हटा रही थी क्योंकि वे वहां खड़े थे। इसी दौरान किन्नरों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

यौन संबंध बनाने की मांग का आरोप गलत

पुलिस प्रवक्ता ने यौन संबंध बनाने या किसी भी अनुचित मांग की बात को पूरी तरह से झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और 8 किन्नरों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह घटना शहर के एक पॉश इलाके में हुई है, जहां कई बड़ी हस्तियां रहती हैं। यह मामला अब पुलिस और किन्नर समुदाय के बीच विवाद का केंद्र बन गया है, जिसकी जांच जारी है।

