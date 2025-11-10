ग्वालियर में दौड़ेंगी 100 मिडी ई-बसें, 10 रुटों पर होगा आना-जाना

केंद्र सरकार इस योजना में 60 प्रतिशत, जबकि राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन करेगी। मंत्रालय ने प्रदेश के 8 नगर निगमों में कुल 972 ई-बसों को मंजूरी दी है, जिनमें ग्वालियर को 100 बसों का कोटा मिला है। पीएम ई-बस योजना ने बताया कि कलेक्शन प्रक्रिया को लेकर सोमवार को बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर यह तय किया जाएगा कि टेंडर और भुगतान की प्रक्रिया राज्य स्तर से होगी या निगम स्तर से।- मुनीष सिकरवार, अपर आयुक्त एवं नोडल अधिकारी