‘ग्वालियर-भिण्ड-इटावा’ के बीच बनेगा 108 किमी. का 4-लेन, ली जाएंगी जमीनें

निर्देशों के बाद एनएचएआई ने सडक़ की रूपरेखा संशोधित करते हुए पुरानी छावनी अटल द्वार से गोला का मंदिर, महाराजपुरा होते हुए बरेठा टोल टैक्स तक लगभग 20 किलोमीटर फोरलेन सड़क को मुख्य मार्ग में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही बरेठा से इटावा तक का पुराना हिस्सा जोड़कर सड़क की कुल लंबाई लगभग 108 किलोमीटर तय की गई है। परियोजना पर करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह फोरलेन सड़क ग्वालियर-भिण्ड-इटावा मार्ग को अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित बनाएगी।