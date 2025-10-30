‘ग्वालियर-भिण्ड-इटावा’ के बीच बनेगा 108 किमी. का 4-लेन, ली जाएंगी जमीनें

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: एमपी के ग्वालियर में एक महत्वपूर्ण परियोजना ग्वालियर-भिण्ड-इटावा फोरलेन सड़क को लेकर अब बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह सड़क बरेठा टोल टैक्स से शुरू की जानी थी, लेकिन अब इसे पुरानी छावनी अटल द्वार से प्रारंभ किया जाएगा।
इसके लिए एमपीआरडीसी/एनएचएआई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और भू-अर्जन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
गौरतलब है कि सांसद भारत सिंह कुशवाह ने 13 सितंबर-25 को कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा की बैठक में एमपीआरडीसी, एनएचएआई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि ग्वालियर-भिण्ड-इटावा एनएच-92 फोरलेन सड़क की डीपीआर में संशोधन कर पुरानी छावनी से बरेठा तक के हिस्से को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
सांसद ने इस मुद्दे को लेकर पिछले माह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय अधिकारी को भी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दिशा बैठक के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा था कि यह हिस्सा एनएच-92 का मूल भाग है, इसलिए इसे डीपीआर में शामिल किया जाना आवश्यक है।
फेज-1: पुरानी छावनी अटल द्वार से गोला का मंदिर होते हुए बरेठा टोल टैक्स तक, दूरी 19.8 किमी।
फेज-2: बरेठा टोल टैक्स से गोहद, मेहगांव, भिण्ड होते हुए चंबल पुल, इटावा तक, दूरी 97.5 किमी।
निर्देशों के बाद एनएचएआई ने सडक़ की रूपरेखा संशोधित करते हुए पुरानी छावनी अटल द्वार से गोला का मंदिर, महाराजपुरा होते हुए बरेठा टोल टैक्स तक लगभग 20 किलोमीटर फोरलेन सड़क को मुख्य मार्ग में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही बरेठा से इटावा तक का पुराना हिस्सा जोड़कर सड़क की कुल लंबाई लगभग 108 किलोमीटर तय की गई है। परियोजना पर करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह फोरलेन सड़क ग्वालियर-भिण्ड-इटावा मार्ग को अधिक सुगम, तेज और सुरक्षित बनाएगी।
