एमपी में 16 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, केंद्र सरकार ने बढ़ाए 5 पद

Gwalior- मध्यप्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने DIG स्तर के पांच नए पदों को मंजूरी दे दी है। पहले जहां 11 SP अधिकारियों को प्रमोशन मिलना था, वहीं नए पद जुड़ने के बाद अब कुल 16 अफसर DIG बनाए जाएंगे। इसी के साथ लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ी है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद अब अधिकारियों के प्रमोशन के लिए DPC की तारीख तय की जाएगी।