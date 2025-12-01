Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी में 16 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, केंद्र सरकार ने बढ़ाए 5 पद

MP Police- इस बार तीन बैचों-2010, 2011 और 2012-के अफसरों को एक साथ DIG रैंक में प्रमोशन दिया जाएगा।

ग्वालियर

image

deepak deewan

Dec 01, 2025

MP Police Promotion

केंद्र द्वारा 5 पद बढ़ाने पर एमपी में 16 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन

Gwalior- मध्यप्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने DIG स्तर के पांच नए पदों को मंजूरी दे दी है। पहले जहां 11 SP अधिकारियों को प्रमोशन मिलना था, वहीं नए पद जुड़ने के बाद अब कुल 16 अफसर DIG बनाए जाएंगे। इसी के साथ लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ी है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद अब अधिकारियों के प्रमोशन के लिए DPC की तारीख तय की जाएगी।

केंद्र सरकार ने आगामी वर्ष 2026 के लिए DG रैंक के तीन पद, साथ ही ADG और IG स्तर के दो-दो पद भी बढ़ाए हैं। पदोन्नति से संबंधित फाइल मुख्य सचिव अनुराग जैन को भेज दी गई है। माना जा रहा है कि DPC दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी और सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से पदोन्नत माना जाएगा।

2010, 2011 और 2012-के अफसरों को एक साथ DIG रैंक में प्रमोशन

सबसे खास बात यह है कि इस बार तीन बैचों-2010, 2011 और 2012-के अफसरों को एक साथ DIG रैंक में प्रमोशन दिया जाएगा। 2010 बैच से राकेश कुमार सगर, आरएस बेलवंशी, किरणलता केरकेट्टा और मनोज राय शामिल हैं। वहीं 2011 बैच से रियाज इकबाल, राहुल कुमार लोढ़ा, सिमाला प्रसाद और असित यादव के नाम प्रमुख हैं। 2012 बैच से मयंक अवस्थी, विवेक सिंह, कुमार प्रतीक, शिव दयाल, शैलेंद्र सिंह चौहान, आलोक सिंह, रघुवंश सिंह और विकास पाठक के नाम शामिल हैं।

MP Police DIG Promotion सूची में DG रैंक के लिए 1994 बैच के अनंत कुमार सिंह, आशुतोष राय और राजाबाबू सिंह के नाम स्वीकृत हुए हैं। ADG पद पर प्रमोद वर्मा और अभय सिंह पदोन्नत होंगे। वहीं 2008 बैच के सियाश ए. और ललित शाक्यवार को IG बनाया जाएगा।

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

Updated on:

01 Dec 2025 04:38 pm

Published on:

01 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में 16 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, केंद्र सरकार ने बढ़ाए 5 पद

