ग्वालियर

चेकिंग से बचने नाबालिग ने दौड़ाई कार, पुलिसकर्मी को बोनट पर टांग दूर तक घसीटा

MP News: नशेड़ी वाहन चालक आम लोगों के साथ ही अब पुलिस के लिए भी आफत साबित हो रहे है। शनिवार रात करीब 9 बजे बहोड़ापुर तिराहे पर नाबालिग ने कोहराम जैसे हालात पैदा कर दिए। 16 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मीपुरम (बहोड़ापुर) निवासी रिटायर्ड पुलिसकर्मी का नाती है।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 14, 2025

MP News gwalior hit and run
Gwalior Hit and Run (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: ग्वालियर में नशेड़ी वाहन चालक आम लोगों के साथ ही अब पुलिस के लिए भी आफत साबित हो रहे है। शनिवार रात करीब 9 बजे बहोड़ापुर तिराहे पर नाबालिग ने कोहराम जैसे हालात पैदा कर दिए। 16 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मीपुरम (बहोड़ापुर) निवासी रिटायर्ड पुलिसकर्मी का नाती है। शनिवार रात दोस्त के साथ कार लेकर निकला था। बहोड़ापुर चौराहे पर चैकिंग के दौरान हवलदार रामनिवास गुर्जर ने कार रोकने की कोशिश की तो उसने ब्रेक लगाने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। स्टीयरिंग हवलदार की तरफ घुमाकर टक्कर मारी। रामनिवास बोनट पर गिरे। नाबालिग 25 मीटर तक कार दौड़ाता ले गया।

साथी ने खींचा हैंडब्रेक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक कार पर काबू नहीं उसने भागकर पा रहा था। डिवाइडर की तरफ घुमाई। समय रहते बगल में बैठे उसके दोस्त ने हैंडब्रेक खींच दिए तो गाड़ी रुक गई। हवलदार रामनिवास चोटिल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक की पिटाई कर दी।

केस दर्ज

नाबालिग कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या. शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया है। गाड़ी मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा।- जितेंद्र सिंह तोमर, टीआइ थाना बहोड़ापुर

तीन दिन में दूसरी वारदात

पिछले तीन दिन में पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर लटका कर गाड़ी भागने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले रोडवेज तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही अतुल शर्मा को नाबालिग ने टक्कर मारी थी। इसमें शर्मा बोनट पर आ गिरे थे। नाबालिग कार दौड़ाता रहा था। हादसे में शर्मा के पैर में गहरी चोट आई थी। सड़क से गुजर रही दो महिलाओं समेत चार लोग जख्मी हुए थे।

Published on:

14 Sept 2025 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चेकिंग से बचने नाबालिग ने दौड़ाई कार, पुलिसकर्मी को बोनट पर टांग दूर तक घसीटा

