चेकिंग से बचने नाबालिग ने दौड़ाई कार, पुलिसकर्मी को बोनट पर टांग दूर तक घसीटा

MP News: ग्वालियर में नशेड़ी वाहन चालक आम लोगों के साथ ही अब पुलिस के लिए भी आफत साबित हो रहे है। शनिवार रात करीब 9 बजे बहोड़ापुर तिराहे पर नाबालिग ने कोहराम जैसे हालात पैदा कर दिए। 16 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मीपुरम (बहोड़ापुर) निवासी रिटायर्ड पुलिसकर्मी का नाती है। शनिवार रात दोस्त के साथ कार लेकर निकला था। बहोड़ापुर चौराहे पर चैकिंग के दौरान हवलदार रामनिवास गुर्जर ने कार रोकने की कोशिश की तो उसने ब्रेक लगाने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। स्टीयरिंग हवलदार की तरफ घुमाकर टक्कर मारी। रामनिवास बोनट पर गिरे। नाबालिग 25 मीटर तक कार दौड़ाता ले गया।