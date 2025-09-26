27 और 28 सितंबर को ‘तरबतर’ होंगे 19 जिले, जमकर बरसेगा पानी

दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन यह सिस्टम महाराष्ट्र होते हुए मुंबई की ओर जा रहा है, लेकिन इस सिस्टम का अंचल पर असर नहीं है। हवा की नमी खींच ली है, जिससे आसमान साफ हो गया। हवा का रुख भी बदल दिया है। इससे अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से रात में राहत रही।