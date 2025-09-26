Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

27 और 28 सितंबर को ‘तरबतर’ होंगे 19 जिले, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मौसम विभाग ने एमपी के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Sep 26, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: मानसून ने चंबल संभाग से विदाई ले ली है। अब 24 घंटे में ग्वालियर से भी विदा हो सकता है। इसके संकेत हवा दे रही है। बीते दिन उत्तर पश्चिम हवा चली, जिससे आसमान साफ रहा। हवा में नमी घटने से उमस से राहत रही। अब रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गुलाबी सर्दी दस्तक दे सकती है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है।

दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन यह सिस्टम महाराष्ट्र होते हुए मुंबई की ओर जा रहा है, लेकिन इस सिस्टम का अंचल पर असर नहीं है। हवा की नमी खींच ली है, जिससे आसमान साफ हो गया। हवा का रुख भी बदल दिया है। इससे अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ग्वालियर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से रात में राहत रही।

मानसून की वापसी से पहली होगी बारिश

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा अब 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झाँसी, शाहजहाँपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है। निम्न दबाव क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम और संलग्न मध्य बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम की ओर बढ़ने और दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम और संलग्न पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक अवदाब में केंद्रित होने की प्रबल संभावना है।

इसके 27 सितंबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की प्रबल संभावना है। एक ट्रफ, उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र से तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक माध्य समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किमी की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। जिससे एमपी के कुछ जिलों में 27 और 28 सितंबर को बारिश हो सकती है।

एमपी के 18 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 27 और 28 सितंबर को ‘तरबतर’ होंगे 19 जिले, जमकर बरसेगा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.