एमपी में 20 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

Gwalior- मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति पर लगातार फोकस किया जा रहा है। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में ग्वालियर नगर निगम में भी लापरवाही और कामचोरी करनेवाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर संघ प्रिय ने पिछले कुछ दिनों में ही 20 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। कमिश्नर के अनुसार शहर को इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल बनाने की कवायद की जा रही है जिसके कारण साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरत रहे कर्मचारियों पर ये कार्रवाई की गई है। इससे निगम कर्मचारियों में कड़ा मैसेज गया है जिससे साफ सफाई के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी।
ग्वालियर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन समेत साफ सफाई के अन्य विषयों पर कमिश्नर ने खासा ध्यान दिया है। इसका असर पिछले माह घोषित हुई स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में भी दिखाई दिया। ग्वालियर इस सूची में 14वें स्थान पर आया जोकि पिछले साल की तुलना में 2 पायदान ऊपर रही।
ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लापरवाही या कामचोरी कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त तक किया जा रहा है।
निगमायुक्त संघ प्रिय ने बताया कि सफाई के काम में लापरवाही करनेवाले 20 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। पिछले 2 माह में ही इन सभी को हटाया गया है। काम में लापरवाही पाए जाने पर सेवाएं समाप्त करने के पहले कर्मचारियों की सतत् मॉनिटरिंग की गई थी।