एमपी में 20 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

Gwalior- मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति पर लगातार फोकस किया जा रहा है। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में ग्वालियर नगर निगम में भी लापरवाही और कामचोरी करनेवाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर संघ प्रिय ने पिछले कुछ दिनों में ही 20 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। कमिश्नर के अनुसार शहर को इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल बनाने की कवायद की जा रही है जिसके कारण साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरत रहे कर्मचारियों पर ये कार्रवाई की गई है। इससे निगम कर्मचारियों में कड़ा मैसेज गया है जिससे साफ सफाई के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी।