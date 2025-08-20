Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी में 20 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

Gwalior- मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति पर लगातार फोकस किया जा रहा है।

ग्वालियर

deepak deewan

Aug 20, 2025

20 employees of Gwalior dismissed for negligence in MP
20 employees of Gwalior dismissed for negligence in MP

Gwalior- मध्यप्रदेश में सरकारी कामकाज पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों की उपस्थिति पर लगातार फोकस किया जा रहा है। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में ग्वालियर नगर निगम में भी लापरवाही और कामचोरी करनेवाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर संघ प्रिय ने पिछले कुछ दिनों में ही 20 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। कमिश्नर के अनुसार शहर को इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल बनाने की कवायद की जा रही है जिसके कारण साफ सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरत रहे कर्मचारियों पर ये कार्रवाई की गई है। इससे निगम कर्मचारियों में कड़ा मैसेज गया है जिससे साफ सफाई के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी।

ग्वालियर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन समेत साफ सफाई के अन्य विषयों पर कमिश्नर ने खासा ध्यान दिया है। इसका असर पिछले माह घोषित हुई स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में भी दिखाई दिया। ग्वालियर इस सूची में 14वें स्थान पर आया जोकि पिछले साल की तुलना में 2 पायदान ऊपर रही।

20 कर्मचारियों को बर्खास्त किया

ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लापरवाही या कामचोरी कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त तक किया जा रहा है।

निगमायुक्त संघ प्रिय ने बताया कि सफाई के काम में लापरवाही करनेवाले 20 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। पिछले 2 माह में ही इन सभी को हटाया गया है। काम में लापरवाही पाए जाने पर सेवाएं समाप्त करने के पहले कर्मचारियों की सतत् मॉनिटरिंग की गई थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 08:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में 20 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.