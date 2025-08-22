कंपनियों की सेवाओं से न खुश होकर 23210 लोग पहुंचे फोरम की शरण मेें, बीमा, बिजली व फायनेंस की सेवाओं में सबसे ज्यादा कमी

रमाकांत गुप्ता ने अपनी हेल्थ की चिंता करते हुए बीमा पॉलिसी ली। जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो 77 हजार रुपए का खर्च आया, लेकिन बीमा कंपनी इलाज के खर्च से मुकर गई। बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की शहर लेनी पड़ी। इलाज में खर्च हुए 77 हजार रुपए 6 फीसदी ब्याज व मानसिक क्षति के 2 हजार रुपए अलग से मिले। रमाकांत गुप्ता अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है, जिन्हें सेवा नहीं मिली। ग्वालियर में 23 हजार 210 लोग अलग-अलग कंपनियों की सेवाओं से न खुश रहे और उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) की शरण ली। यदि अंचल के 8 जिलों की स्थिति देखी जाए तो 70 हजार 940 लोगों ने फोरम का दरवाजा खटखटाया है। बीमा, बिजली, फाइनेंस, हेल्थ, इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र में सेवाएं देने वाली कंपनियों से लोग न खुश हैं। इन्होंने उपभोक्ता को जो गारंटी व वारंट दी, उसे पूरा नहीं किया। बीमा कंपनियों के खिलाफ 40 फीसदी केस आए हैं।