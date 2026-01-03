दो मकान, एक मैरिज गार्डन का हटाया अतिक्रमण, एलिवेटेड रोड के 13 पिलरों की जगह कराई खाली

दरअसल एलिवेटेड रोड के प्रथम चरण का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना था, लेकिन बीच-बीच में अतिक्रमण होने की वजह से कुछ जगहों पर पिलर अधूरे रह गए थे। जो अतिक्रमण थे, उन्हें हटाना था। जो निजी जमीन रोड के बीच में आई, उसे अधिग्रहण कर मुआवजा दे दिया है। मुआवजा लेने के बाद जगह खाली नहीं की है। इसके चलते प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। गौसपुरा हल्के में तीन अतिक्रमण हटाए हैं। कृष्णपाल, चंद्रपाल, अजयपाल, शिवपाल, अनीता का अतिक्रमण हटाया। जबकि मैरिज गार्डन का भी अतिक्रमण हटाया। राजेश्वरी को मुआवजा मिल गया था, लेकिन जगह खाली नहीं की। इसके चलते इनसे भी जगह खाली कराई गई। प्रशासन ने अतिक्रमण रमटापुरा सर्वे क्रमांक 11/42/3, 11/42/2/1, 12/2/1, 12/2/2 पर था। 11 हजार वर्गफुट जगह मुक्त कराई। गौसपुरा में सर्वे क्रमांक 206/1, 206/2 से अतिक्रमण हटाया। 4520 वर्गफुट जगह मुक्त कराई। लंबाई में 325 मीटर जगह खाली हो गई। इसे रोड के 13 पिलर खड़े हो जाएंगे। खुद को भाजपा नेता बताते हुए विरोध करने के लिए खड़े हो गए।