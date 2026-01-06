धोखाधड़ी मामले में फंसे अफसर को राहत नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस आशीष श्रोती ने पशुपालन विभाग के एक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की जिसमें धोखाधड़ी के आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जाली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस आशीष श्रोती ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में देरी के लिए सरकारी विभागों को उनके “सुस्त रवैये” और “निष्क्रियता” के लिए फटकार भी लगाई। जस्टिस आशीष श्रोती ने कहा कि सरकारी विभागों में कार्यवाही में देरी अक्सर दोषी कर्मचारी द्वारा डाले गए प्रभाव के कारण होती है।