फिर अस्पताल पहुंचे महान आर्यमन सिंधिया, सीने में तेज दर्द से दिखे असहज

Mahan Aryaman Scindia - गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया एक बार फिर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में जांच कराई। महान आर्यमन सिंधिया सोमवार को कोलारस में रोड शो के दौरान कार की सनरूफ से टकराकर घायल हो गए थे। बाद में उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। इसपर महान आर्यमन सिंधिया का शिवपुरी जिला अस्पताल में इलाज कराया गया था। मंगलवार को वे ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टर्स ने नए सिरे से कुछ जांचें की। अस्पताल में महान आर्यमन सिंधिया कुछ असहज दिखे।