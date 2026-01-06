6 जनवरी 2026,

मंगलवार

ग्वालियर

फिर अस्पताल पहुंचे महान आर्यमन सिंधिया, सीने में तेज दर्द से दिखे असहज

Mahan Aryaman Scindia - अपोलो हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन ने की जांच, हेल्थ से जुड़े अहम टिप्स भी दिए

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Jan 06, 2026

महान आर्यमन सिंधिया पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ

महान आर्यमन सिंधिया पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ- File pic

Mahan Aryaman Scindia - गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया एक बार फिर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में जांच कराई। महान आर्यमन सिंधिया सोमवार को कोलारस में रोड शो के दौरान कार की सनरूफ से टकराकर घायल हो गए थे। बाद में उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। इसपर महान आर्यमन सिंधिया का शिवपुरी जिला अस्पताल में इलाज कराया गया था। मंगलवार को वे ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और मेडिकल चेकअप कराया। डॉक्टर्स ने नए सिरे से कुछ जांचें की। अस्पताल में महान आर्यमन सिंधिया कुछ असहज दिखे।

एमपीसीए के अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया Mahan Aryaman Scindia रविवार को दो दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंचे थे। वे अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए। दूसरे दिन सोमवार को कोलारस में महान आर्यमन सिंधिया का रोड शो हुआ। वे कार में खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे तभी तेज ब्रेक लगने से उनका सीना सनरूफ से टकरा गया। चोट लगने से महान आर्यमन कार के अंदर चले गए। कुछ ही पलों के बाद वह फिर से सनरूफ पर खड़े हो गए।

डॉक्टरों ने जांच के बाद मसल्स इंजरी की बात कही

कार्यक्रम के बाद सीने में तेज दर्द होने पर महान आर्यमन सिंधिया Mahan Aryaman Scindia को शिवपुरी जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मसल्स इंजरी की बात कही। इसके बाद महान आर्यमन होटल पहुंचे। उन्होंने शिवपुरी में ही रात्रि विश्राम किया।

महान आर्यमन सिंधिया की CT स्कैन सहित कुछ अन्य जांचें भी

महान आर्यमन आज शिवपुरी से ग्वालियर लौटे। यहां वे अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे जहां डॉक्टर्स ने उनकी गहराई से जांच की। बताया जा रहा है कि महान आर्यमन सिंधिया की CT स्कैन सहित कुछ अन्य जांचें भी की गई हैं। जांच कराने के बाद अस्पताल से निकलते वक्त वे कुछ असहज दिखे। महान आर्यमन प्राय: अपने समर्थकों से गर्मजोशी से मिलते हैं लेकिन आज वे ज्यादातर समय चुप ही रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Jan 2026 05:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / फिर अस्पताल पहुंचे महान आर्यमन सिंधिया, सीने में तेज दर्द से दिखे असहज

