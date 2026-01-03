3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

बिना कारण बैंक खाता फ्रीज करना गलत: हाईकोर्ट ने पुलिस का आदेश किया स्थगित

12.20 लाख रुपए जमा हैं खाते में, 17 लाख की एफडी भी है संलग्न

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Jan 03, 2026

12.20 लाख रुपए जमा हैं खाते में, 17 लाख की एफडी भी है संलग्न

12.20 लाख रुपए जमा हैं खाते में, 17 लाख की एफडी भी है संलग्न

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा जारी उस पत्र पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना ठोस कारण बताए किसी नागरिक के खाते पर रोक लगाना उचित नहीं है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक जैन ने हनी सिंह भदौरिया बनाम मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित किया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस अधीक्षक, भिंड द्वारा 11 दिसंबर 2025 को जारी पत्र के आधार पर बैंक ने खाते को होल्ड कर दिया। इस खाते में लगभग 12.20 लाख रुपए की राशि जमा थी, जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी मेहनत की कमाई बताया। इसके अलावा 17 लाख रुपए की एफडीआर भी संलग्न कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि पुलिस अधीक्षक के पत्र में खाता फ्रीज करने का कोई कारण नहीं बताया गया, इसके बावजूद बैंक ने डेबिट पर रोक लगा दी। इस स्थिति में याचिकाकर्ता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पत्र और बैंक की ओर से की गई उससे जुड़ी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता के खाते में कोई संदिग्ध लेन-देन पाया जाता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी बैंक को नया पत्र भेज सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में खाता फ्रीज करने की कार्रवाई केवल संदिग्ध राशि तक ही सीमित होगी, पूरे खाते पर नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बिना कारण बैंक खाता फ्रीज करना गलत: हाईकोर्ट ने पुलिस का आदेश किया स्थगित

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो मकान, एक मैरिज गार्डन का हटाया अतिक्रमण, एलिवेटेड रोड के 13 पिलरों की जगह कराई खाली

मुआवजा लेने के बाद भी नहीं छोड़ रहे थे कब्जा
ग्वालियर

लोडिंग गाड़ी में बदलाव कर खोल रहे स्टॉल

ग्वालियर

डॉ.आंबेडकर का फोटो जलाने में चार गिरफ्तार, वकील समेत 4 को जेल भेजा

समाचार

एमपी की इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी देगी IBM, प्लेसमेंट के लिए किया करार

Jiwaji University in Gwalior
ग्वालियर

कोहरा व बारिश से साल का पहला कोल्ड डे, जनवरी में रहेगी दिन व रात में रहेगी कड़ाके की सर्दी

कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से नीचे रही, पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद शीतलहर दे सकती है दस्तक
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.