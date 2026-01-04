अब सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर, हटाए जा रहे ऐसे पोस्ट, 100 से ज्यादा ID ब्लॉक

Police Monitor Social Media : मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पहले मनुस्मृति, फिर डॉ.भीमराव आंबेड़कर की तस्वीर जलाने के मामले में आमने सामने आए दो वर्गों की तनातनी, भड़काऊ टिप्पणी, वीडियो और फोटो पोस्ट किए जाने को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस की एक टीम ने सोशल मीडिया पर निगरानी शुरु कर दी है। इसी के तहत 100 से ज्यादा आईडी ब्लॉक करवाई गई हैं। साथ ही, कई आईडीज से सैंकड़ों पोस्ट भी हटवाई गई हैं, ताकि शहर में किसी भी प्रकार से शांति भंग न हो।