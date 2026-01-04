आस्था का ‘महाकुंभ: माघ मेले के लिए रेलवे ने कसी कमर, ग्वालियर-झांसी से हर दिन जाएंगे 18 हजार यात्री रैक रिजर्व

स्पेशल ट्रेनें
ग्वालियर. संगम की रेत पर शुरू हुए माघ मेले में आस्था की डुबकी लगाने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने इंतजाम किए हैं। झांसी मंडल ने अनुमान लगाया है कि मेले के दौरान ग्वालियर से प्रतिदिन औसतन 8 हजार और झांसी से 10 हजार यात्री प्रयागराज की ओर रुख करेंगे। विशेष स्नान (शाही स्नान) के दिनों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। यात्रियों के इस भारी दबाव को देखते हुए रेलवे ने डिमांड आधारित स्पेशल ट्रेनें चलाने की रणनीति तैयार की है, ताकि किसी भी स्टेशन पर भगदड़ या परेशानी की स्थिति न बने।
स्टेशन पर खड़े रहेंगे रैक, भीड़ बढ़ते ही ट्रेनों में लगाए जाएंगे
प्रयागराज के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ते ही रेलवे तत्काल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इसके लिए झांसी मंडल ने कुल 12 रैक (ट्रेनों के डिब्बे) रिजर्व रखे हैं।
-ग्वालियर के लिए: 3 विशेष रैक तैयार खड़े किए गए हैं।
-झांसी के लिए: 3 रैक रिजर्व हैं।
ये सभी रैक अनारक्षित (जनरल) होंगे। जैसे ही स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ेगी, डिमांड भेजकर इन ट्रेनों को प्लेटफार्म पर लगा दिया जाएगा। ये ट्रेनें मुख्य स्नान पर्वों से एक दिन पहले शुरू होकर तीन दिन तक संचालित होंगी।
रेलवे की सलाह: यात्रा से पहले रखें ध्यान
-विशेष स्नान के दिनों में अनारक्षित डिब्बों में भारी भीड़ हो सकती है, अत: समय से पहले स्टेशन पहुंचें।
-रेलवे की आधिकारिक एप 'यूटीएस के जरिए भी आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों से बचा जा सके।
-प्रयागराज स्टेशन पर उतरने के बाद वापसी की ट्रेनों की स्थिति भी पहले से पता कर लें।
8 जनवरी से चलेगी 'वीकली स्पेशल ट्रेन
ग्वालियर से प्रयागराज के बीच सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए रेलवे ने साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
-ट्रेन नंबर: 01806 (ग्वालियर से प्रयागराज)
-अवधि: 8 जनवरी से 12 फरवरी तक (हर गुरुवार)।
-समय: रात 8:10 बजे ग्वालियर से रवानगी।
-रूट: मालनपुर, गोहद, भिण्ड, इटावा होकर शुक्रवार सुबह 6:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
-वापसी: ट्रेन नंबर 0188 प्रयागराज से शुक्रवार सुबह 6:45 बजे चलकर उसी दिन शाम 5:10 बजे ग्वालियर आएगी।
-कैलेंडर: इन तारीखों पर रहेगी भारी भीड़ (विशेष स्नान)
श्रद्धालु इन महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार यात्रा प्लान कर सकते हैं:
-14 जनवरी: मकर संक्रांति
-18 जनवरी: मौनी अमावस्या
-23 जनवरी: बसंत पंचमी
-01 फरवरी: माघ पूर्णिमा
-15 फरवरी: महाशिवरात्रि
माघ मेले को लेकर मंडल स्तर पर पूरी तैयारी है। ग्वालियर और झांसी से यात्रियों की संभावित संख्या को देखते हुए स्पेशल रैक रिजर्व रखे गए हैं। विशेष स्नान के पर्वों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना ज्यादा है, जिसके लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने और अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम, झांसी मंडल
