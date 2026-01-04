आस्था का ‘महाकुंभ: माघ मेले के लिए रेलवे ने कसी कमर, ग्वालियर-झांसी से हर दिन जाएंगे 18 हजार यात्री रैक रिजर्व

-विशेष स्नान के दिनों में अनारक्षित डिब्बों में भारी भीड़ हो सकती है, अत: समय से पहले स्टेशन पहुंचें।

-रेलवे की आधिकारिक एप 'यूटीएस के जरिए भी आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों से बचा जा सके।

-प्रयागराज स्टेशन पर उतरने के बाद वापसी की ट्रेनों की स्थिति भी पहले से पता कर लें।

8 जनवरी से चलेगी 'वीकली स्पेशल ट्रेन

ग्वालियर से प्रयागराज के बीच सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए रेलवे ने साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

-ट्रेन नंबर: 01806 (ग्वालियर से प्रयागराज)

-अवधि: 8 जनवरी से 12 फरवरी तक (हर गुरुवार)।

-समय: रात 8:10 बजे ग्वालियर से रवानगी।

-रूट: मालनपुर, गोहद, भिण्ड, इटावा होकर शुक्रवार सुबह 6:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

-वापसी: ट्रेन नंबर 0188 प्रयागराज से शुक्रवार सुबह 6:45 बजे चलकर उसी दिन शाम 5:10 बजे ग्वालियर आएगी।

-कैलेंडर: इन तारीखों पर रहेगी भारी भीड़ (विशेष स्नान)

श्रद्धालु इन महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार यात्रा प्लान कर सकते हैं:

-14 जनवरी: मकर संक्रांति

-18 जनवरी: मौनी अमावस्या

-23 जनवरी: बसंत पंचमी

-01 फरवरी: माघ पूर्णिमा

-15 फरवरी: महाशिवरात्रि