मास्टर प्लान की सड़क के लिए टूटेंगे 380 मकान-दुकान ! ग्वालियर में संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी

किलागेट से नौमहला वार्ड तक का मार्ग वर्तमान में यातायात के भारी दबाव से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। कई स्थानों पर सड़क महज 6 से 7 मीटर तक सिमट गई है, जबकि मास्टर प्लान के अनुसार इसे 14 मीटर चौड़ा किया जाना है। सड़क चौड़ी होने के बाद किलागेट, किले के पिछले हिस्से और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। साथ ही ऐतिहासिक क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी।