इंदौर एयरपोर्ट में 40 हजार कम हुई यात्रियों की संख्या, ‘महंगा टिकट’ बना कारण

मार्च माह की तुलना में भी यात्री संख्या 40 हजार कम हुई है। आंकड़ों से साफ है कि हवाई यात्रा की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देशों में बदले हालात के कारण बीते कुछ महीनों में हवाई किरायों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कम दूरी के सफर के लिए लोगों ने ट्रेन और सड़क मार्ग को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुछ प्रमुख रूटों पर उड़ानों की संख्या में कमी और फ्लाइट कैंसिलेशन का असर भी यात्रियों की संख्या पर पड़ा है।