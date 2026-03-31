एमपी के इस शहर के लिए बड़ा खतरा बने 40 हजार वाहन, सात रुपए बचाने दांव पर लगी लाखों जिंदगियां

Gwalior- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में आगजनी की घटना के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। ग्वालियर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे 40000 से ज्यादा ई-वाहन हर रात रिहायशी इलाकों के घरों में चार्ज हो रहे हैं। गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच, बिना किसी सुरक्षा मानकों के घरों में की जा रही यह चार्जिंग किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। महज 7-8 रुपए की बचत के चक्कर में लोग कमर्शियल स्टेशन जाने के बजाय अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। नगर निगम ने शहर में जो चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, वहां चार्जिंग की दर 15 रुपये प्रति यूनिट है। इसके विपरीत, घरों में घरेलू बिजली की दर 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। इसी आधे खर्च के लालच में लोग सार्वजनिक स्टेशनों से दूरी बना रहे हैं। आलम यह है कि नगर निगम के तरुण पुष्कर स्थित स्टेशन पर बीते 18 दिनों में महज 50 गाडिय़ां चार्ज हुईं, जिससे निगम को सिर्फ 4220 रुपये की आय हुई।