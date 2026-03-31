31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

एमपी के इस शहर के लिए बड़ा खतरा बने 40 हजार वाहन, सात रुपए बचाने दांव पर लगी लाखों जिंदगियां

Gwalior- गर्मी में लापरवाही पर बैट्री ब्लास्ट का बढ़ा खतरा, 40000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रिहायशी क्षेत्रों में घरों के अंदर ही हो रहे चार्ज, एक्सपर्ट बोले - बगैर सुरक्षा इंतजाम जानलेवा है घरेलू चार्जिंग, घरों की कमजोर वायरिंग पर 'हाई लोड' का प्रहार,

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Mar 31, 2026

EV Charging

Gwalior EV Charging News- demo pic

Gwalior- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में आगजनी की घटना के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। ग्वालियर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे 40000 से ज्यादा ई-वाहन हर रात रिहायशी इलाकों के घरों में चार्ज हो रहे हैं। गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच, बिना किसी सुरक्षा मानकों के घरों में की जा रही यह चार्जिंग किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। महज 7-8 रुपए की बचत के चक्कर में लोग कमर्शियल स्टेशन जाने के बजाय अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। नगर निगम ने शहर में जो चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, वहां चार्जिंग की दर 15 रुपये प्रति यूनिट है। इसके विपरीत, घरों में घरेलू बिजली की दर 6 से 7 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। इसी आधे खर्च के लालच में लोग सार्वजनिक स्टेशनों से दूरी बना रहे हैं। आलम यह है कि नगर निगम के तरुण पुष्कर स्थित स्टेशन पर बीते 18 दिनों में महज 50 गाडिय़ां चार्ज हुईं, जिससे निगम को सिर्फ 4220 रुपये की आय हुई।

क्यों जानलेवा है घरेलू चार्जिंग?

  1. कमजोर वायरिंग: घरों की सामान्य वायरिंग हाई वोल्टेज और लंबे समय तक चलने वाले हाई लोड के लिए नहीं बनी होती। तार गर्म होकर पिघल जाते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट होता 2. लोकल चार्जर का मायाजाल: सस्ते और गैर-मानक चार्जर वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे बैटरी ओवरहीट होकर फट सकती है।
  2. अर्थिंग और ऑटो- कट की कमी: अधिकतर घरों में उचित अर्थिंग और 'ऑटो कट एमसीबी' नहीं होती, जो करंट लगने या आग लगने पर बिजली सप्लाई काट सके।
  3. वेंटिलेशन का अभाव: तंग गैरेज या बंद कमरों में चार्जिंग करने से बैटरी से निकलने वाली गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है।
  4. रातभर लावारिस चार्जिंग: सबसे खतरनाक आदत रातभर गाड़ी को चार्जिंग पर छोड़ देना है, जिससे बैटरी ओवरचार्ज होकर 'थर्मल रनवे' (आग का गोला) बन जाती है।

ग्वालियर में ई-वाहनों का 'कुनबा'

दोपहिया (ई-बाइक) 20,985
चार पहिया ( ई-कार) 3,615
ई-रिक्शा 15,000
कुल सक्रिय वाहन 940,000

एक्सपर्ट की चेतावनी

ननि के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री (विद्युत) देवी सिंह राठौर के अनुसार घरेलू लाइट से ईवी चार्ज करना तकनीकी रूप से असुरक्षित है। बिजली विभाग से अलग कनेक्शन लेना चाहिए और घर पर प्रॉपर अर्थिंग, ऑटो कट सिस्टम और केबङ्क्षलग का सेटअप होना अनिवार्य है। निगम और बिजली विभाग को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग सस्ते के चक्कर में जान न गंवाएं।

जल्द खुलेंगे नए स्टेशन

नगर निगम चार्जिंग स्टेशन प्रभारी अभिलाषा बघेल के अनुसार, सिटी सेंटर स्थित सालासर मॉल और कंपू स्थित चार्जिंग स्टेशन भी जल्द चालू होंगे। वहां सिर्फ ट्रांसफार्मर रखने का काम शेष है। निगम अब इन स्टेशनों के प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान दे रहा है ताकि लोग घरों के बजाय सुरक्षित स्थानों पर गाडिय़ां चार्ज करें।

ये भी पढ़ें

भोपाल के बड़ा तालाब पर अफसरों-रसूखदारों का कब्जा, फार्म हाउस भी का​टकर बेचे
भोपाल
BHOPAL

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Mar 2026 08:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी के इस शहर के लिए बड़ा खतरा बने 40 हजार वाहन, सात रुपए बचाने दांव पर लगी लाखों जिंदगियां

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अस्पताल में गंदगी देख भड़के ऊर्जा मंत्री, खुद झाड़ू उठाकर की सफाई, Video वायरल

Energy Minister Pradyuman Singh Tomar Picks Up Broom to Clean hospital video viral mp news
ग्वालियर

Board exam Result: अप्रैल में कब आ सकता है ’10वीं-12वीं’ का रिजल्ट

10th 12th board exam Result
ग्वालियर

MP Promotion News: अधिकारी-कर्मचारी को मौत के बाद भी मिलेगा प्रमोशन, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court Landmark Verdict Employees to Receive Promotions Even After Death MP news
ग्वालियर

सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत, अब रौंगटे खड़े करने वाला CCTV वायरल

Gwalior Road Accident
ग्वालियर

31 मार्च से पहले पूरे कर लें ये ‘2 काम’, नहीं तो लगेगी ब्याज की तगड़ी पेनल्टी

tax and GST
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.