25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेलवे ने बदला ‘ताज एक्सप्रेस’ का स्टेशन, ट्रेनें भी कैंसिल

Indian Railway: आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले है तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रिन हटाकर गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम 25 नवंबर से शुरू होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। इस कारण कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया है।
अब ताज एक्सप्रेस झांसी की जगह ग्वालियर से संचालित होगी। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। ताज एक्सप्रेस को दोपहर में लगभग पांच घंटे तक प्लेटफार्म तीन पर खड़ा किया जाएगा। इस कारण प्लेटफार्म तीन से ग्वालियर से भिंड जाने वाली भिंड पैसेंजर का प्लेटफार्म बदलने की प्लानिंग कर ली गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ग्वालियर भिंड पैसेंजर को प्लेटफार्म एक या चार से चलाया जा सकता है। यह ट्रेन संभवत: प्लेटफार्म एक से चलाई जाएगी।
कुछ समय पहले जब ताज एक्सप्रेस ग्वालियर से दिल्ली के लिए चलती थी, उस समय ट्रेन को यार्ड में ले जाया जाता था। लेकिन अब जब से ताज एक्सप्रेस झांसी से संचालित होने के बाद ग्वालियर से चलने लगी है, तभी से इसे यार्ड में नहीं भेजा जा रहा है। रेलवे अधिकारी अब यार्ड में जगह नहीं होने की कहकर प्लेटफार्म पर ही खड़ी कर रहे हैं। इससे यात्रियों को परेशानी होगी।
वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट- 26 नवंबर से 9 जनवरी तक
आगरा कैंट-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-इटावा- 25 नवंबर से 8 जनवरी तक
इटावा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- 26 नंवबर से 9 जनवरी तक
हुबली-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल- 1 दिसबंर से 5 जनवरी तक
योग नगरी ऋषिकेश-हुबली स्पेशल- 27 नवंबर से 1 जनवरी तक
