25 नवंबर से 8 जनवरी तक रेलवे ने बदला ‘ताज एक्सप्रेस’ का स्टेशन, ट्रेनें भी कैंसिल

अब ताज एक्सप्रेस झांसी की जगह ग्वालियर से संचालित होगी। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। ताज एक्सप्रेस को दोपहर में लगभग पांच घंटे तक प्लेटफार्म तीन पर खड़ा किया जाएगा। इस कारण प्लेटफार्म तीन से ग्वालियर से भिंड जाने वाली भिंड पैसेंजर का प्लेटफार्म बदलने की प्लानिंग कर ली गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ग्वालियर भिंड पैसेंजर को प्लेटफार्म एक या चार से चलाया जा सकता है। यह ट्रेन संभवत: प्लेटफार्म एक से चलाई जाएगी।