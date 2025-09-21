एमपी में भटक रहा ‘627 साल’ का शख्स, अजीब है मामला

MP News: ग्वालियर के देवेंद्र कुमार अलाहबादी पेशे से सेल्समैन हैं। आधार में उनकी उम्र 627 वर्ष दर्ज हो गई है, जबकि वह 42 साल के हैं। आधार में हुई इस एक गलती ने उन्हें सदियों बूढ़ा बना दिया है। इस गलती को सुधरवाने के लिए वह पिछले डेढ़ साल से आधार केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आधार में गड़बड़ी के कारण देवेंद्र कुमार के सभी काम अटक गए हैं। कहीं भी आधार कार्ड लगाते हैं, तो उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है। उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा है।