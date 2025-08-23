अकेली खड़ी ट्रॉली को मोटर व्हीकल की परिभाषा में शामिल नहीं कर सकते, 12.30 लाख की क्षतिपूर्ति निरस्त

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए साफ किया कि सड़क किनारे खड़ी अकेली ट्रॉली (बिना ट्रैक्टर के जुड़ी) को मोटर व्हीकल की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह यांत्रिक रूप से अकेली सड़क पर चलने में सक्षम नहीं है। ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी, जिसे मृतक ने टक्कर मारी थी। इसलिए भी ट्रिब्यूनल ने फैसला देने में गलती की है। इसलिए आदेश को निरस्त किया जाता है। ट्रॉली मालिक को 12 लाख 30 हजार की क्षतिपूर्ति की देनदारी से मुक्त कर दिया।