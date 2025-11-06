एसिड से धो रहे सिंघाड़े, स्वास्थ्य के लिए घातक

ग्वालियर. स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिंघाड़े भी सेहत के लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि इन्हें एसिड से धोया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। दरअसल, पानी में पैदा होने वाले सिंघाड़े का रंग पानी वजह से काला हो जाता है। इस कालेपन को हटाने के लिए एसिड का उपयोग किया जा रहा है। इस एसिड की वजह से सिंघाड़े का रंग हरा हो जाता है और वह मुलायम भी हो जाते हैं। यदि बिना धोए किसी ने सिंघाड़े खा लिया तो यह नुकसान भी कर सकता है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ठेलों पर सिंघाड़े धोने में उपयोग होने वाले एसिड की जांच करने के लिए नहीं पहुंच रहा है और न नमूने ले रहा है। शहर में ङ्क्षसघाड़े की आवक अगस्त के अंत में शुरू हो जाती है। महू जमाहर की ओर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें नाले के पानी का उपयोग भी किया जाता है, जिससे रंग काला पड़ जाता है। यदि रंग काला रहता है तो ठेले वालों को भाव नहीं मिलता है। इसके चलते सिंघाड़े को चमकाया जाता है। जानकारों की मानें तो एसिड का उपयोग किया जा रहा है, यह तेजाब की तरह होता है।