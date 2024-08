Breaking – एमपी पर मेहरबान हुए अडानी, कई प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा, 3500 करोड़ का करेंगे निवेश

Breaking – एमपी पर मेहरबान हुए अडानी, कई प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा, 3500 करोड़ का करेंगे निवेश

Gwalior Regional Industry Conclave 2024 देश-दुनिया के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह अडानी ग्रुप ने अब मध्यप्रदेश में रुचि दिखाई है

ग्वालियर•Aug 28, 2024 / 03:29 pm• deepak deewan

Regional Industry Conclave 2024

Adani cement in guna Adani defence in shivpuri Adani jacket production in Badarvas देश-दुनिया के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह अडानी ग्रुप ने अब मध्यप्रदेश में रुचि दिखाई है। अडानी ग्रुप ने प्रदेश में कई प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की है। एमपी के ग्वालियर में चल रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करन अडानी शामिल हुए। अडानी ग्रुप मध्यप्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश करेगा।

मध्यप्रदेश में अडानी ग्रुप ने तीन नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है। बदरवास में जहां जैकेट निर्माण किया जाएगा Adani jacket production in Badarvas वहीं गुना में अडानी सीमेंट यूनिट Adani cement in guna डालेंगे। शिवपुरी में अडानी ग्रुप ने रक्षा उत्पाद इकाई Adani defence in shivpuri की घोषणा की है। मध्यप्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जानी है। इसी कड़ी में बुधवार को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव Regional Industry Conclave 2024 शुरू हुई। ग्वालियर चंबल अंचल के औद्योगिक विकास को बूस्टर डोज देने के लिए कॉन्क्लेव में देशभर के प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिनिधि एवं निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में यह कॉन्क्लेव चल रही है। आमंत्रित मेहमानों के स्वागत के लिए ग्वालियर को खूब सजाया गया है। इस कॉन्क्लेव में वन-टू-वन मीट सबसे अहम पहलू है। देशभर से आए बड़े उद्योगपति एवं निवेशक ग्वालियर-चंबल इलाके में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कॉन्क्लेव में शामिल होने सीएम डॉ. मोहन यादव सुबह 10 बजे ही ग्वालियर पहुंच गए थे। कॉन्क्लेव दो पालियों में हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय में अटल बिहारी बाजपेयी के नाम से सीएम लाउंज बनाया गया है। इसे दो घेरों की सुरक्षा में रखा गया है।

Hindi News/ Gwalior / Breaking – एमपी पर मेहरबान हुए अडानी, कई प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा, 3500 करोड़ का करेंगे निवेश