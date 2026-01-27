ग्वालियर में बेटे का कहर! मां के बाल पकड़कर बेरहमी से पीटा, बचाने आई बड़ी बहू को भी नहीं बख्शा

MP News: जिस बेटे को माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना था, अगर वही उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाए तो क्या कहेंगे आप। ऐसा ही कुछ मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है। जहां 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपने बेटे से त्रस्त होकर पुलिस से न्याय मांगना पड़ रहा है।



दरअसल, मंगलवार को बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले की निवासी मलका खान ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा चंद पैसों के लिए उनके साथ मारपीट करता है। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। मलका ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। वह छोटे बेटे के साथ रहती हैं। वह अपना जीवन-यापन किराएदारों से मिलने वाले पैसों से करती हैं। इसी किराए के लिए बुजुर्ग महिला के साथ छोटा बेटा पप्पू मारपीट करता है।