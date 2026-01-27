ग्वालियर में बेटे का कहर! मां के बाल पकड़कर बेरहमी से पीटा, बचाने आई बड़ी बहू को भी नहीं बख्शा

MP News: जिस बेटे को माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना था, अगर वही उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाए तो क्या कहेंगे आप। ऐसा ही कुछ मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है। जहां 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपने बेटे से त्रस्त होकर पुलिस से न्याय मांगना पड़ रहा है।
दरअसल, मंगलवार को बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले की निवासी मलका खान ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा चंद पैसों के लिए उनके साथ मारपीट करता है। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। मलका ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। वह छोटे बेटे के साथ रहती हैं। वह अपना जीवन-यापन किराएदारों से मिलने वाले पैसों से करती हैं। इसी किराए के लिए बुजुर्ग महिला के साथ छोटा बेटा पप्पू मारपीट करता है।
पीड़िता ने यह भी बताया कि बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकालकर सड़क पर पीटा। इस दौरान बड़ी बहू रीना ने बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। हालांकि, पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। जिसमें वह महिला के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। वीडियो में वह मां के बाल पकड़कर पीट रहा है। वहीं, बचाव में आ रहे लोगों के साथ भी मारपीट की।
पीड़िता ने बताया कि उन्होंने कई बार बहोड़ापुर थाना पुलिस से शिकायत करने की कोशिश, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्होंने जनसुनवाई में अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने का फैसला लिया।
इधर, एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि बुजुर्ग महिला को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। बहोड़ापुर थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता की सुरक्षा को सुनिश्चित करें और मामले पर गंभीरता से नजर रखें।
