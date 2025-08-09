न चैकपोस्ट, न लैब, न शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर, हाईकोर्ट के आदेश भी बेअसल

दरअसल उमेश कुमार बोहरे ने अंचल में फैले मिलावट के कारोबार को लेकर जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में जो आदेश दिए गए, उनका पालन नहीं किया गया। इसके चलते बोहरे ने अवमानना याचिका दायर की। इस अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि अंचल में मिलावट माफिया भी रेत माफिया की तरह हो रहा है। इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बेकाबू हो जाएगा। इसके बाद 2024 में दीपावली के वक्त अभियान चलाया गया। इसके बाद कोर्ट ने सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश व सेवा निवृत आईएएस की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने मिलावट को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। अपनी रिपोर्ट बनाई। कार्रवाई को लेकर कमियां बताई गई। इन कमियों को दूर कर पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना था, लेकिन कमियां दूर नहीं हुई। हाईकोर्ट ने फिर से अवमानना याचिका की याद दिलाई है। अधिकारियों ने कार्रवाई से बचने के लिए सैंपलिंग की है।https://www.patrika.com/gwalior-news/there-is-a-major-concern-that-food-safety-officers-are-not-performing-their-duties-in-punishing-adulterators-19847455