एयर इंडिया की फ्लाइट में लैंडिंग पर आई दिक्कत, दोबारा करना पड़ा टेक ऑफ, मची चीख पुकार

Air India flight - एयर इंडिया की फ्लाइट में ग्वालियर में लैंडिंग के समय दिक्कत आ गई। लैंडिंग के समय विमान में अचानक जोरदार झटका लगा जिससे यात्री घबरा गए। अंदर चीख पुकार मच गई। सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। विमान के यात्री बाल- बाल बच गए।