Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

एयर इंडिया की फ्लाइट में लैंडिंग पर आई दिक्कत, दोबारा करना पड़ा टेक ऑफ, मची चीख पुकार

Air India flight - एयर इंडिया की फ्लाइट में ग्वालियर में लैंडिंग के समय दिक्कत आ गई। लैंडिंग के समय विमान में अचानक जोरदार झटका लगा जिससे यात्री घबरा गए। अंदर चीख पुकार मच गई।

ग्वालियर

deepak deewan

Aug 16, 2025

Air India flight faced problem while landing in Gwalior
Air India flight faced problem while landing in Gwalior- Photo - IANS

Air India flight - एयर इंडिया की फ्लाइट में ग्वालियर में लैंडिंग के समय दिक्कत आ गई। लैंडिंग के समय विमान में अचानक जोरदार झटका लगा जिससे यात्री घबरा गए। अंदर चीख पुकार मच गई। सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। विमान के यात्री बाल- बाल बच गए।

बेंगलुरु से ग्वालियर आ रही थी फ्लाइट

बेंगलुरु से ग्वालियर आ रही एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट में यह दिक्कत आई। लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से यात्रियों में हडकंप मच गया। फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी तभी अचानक जोरदार झटका लगा। इससे सभी यात्री घबरा गए।

विमान में झटका लगने के बाद पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए दोबारा से टेक ऑफ करवा कर सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। इस घटना के बाद यात्रियों ने काफी नाराजगी भी जताई है।

एयरपोर्ट पर आकर यात्रियों ने हंगामा किया और एयर इंडिया की घटिया सर्विस पर नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में एयर पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एयर इंडिया की फ्लाइट में लैंडिंग पर आई दिक्कत, दोबारा करना पड़ा टेक ऑफ, मची चीख पुकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.