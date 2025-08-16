एयर इंडिया की फ्लाइट में लैंडिंग पर आई दिक्कत, दोबारा करना पड़ा टेक ऑफ, मची चीख पुकार

Air India flight - एयर इंडिया की फ्लाइट में ग्वालियर में लैंडिंग के समय दिक्कत आ गई। लैंडिंग के समय विमान में अचानक जोरदार झटका लगा जिससे यात्री घबरा गए। अंदर चीख पुकार मच गई। सुरक्षित लैंडिंग के लिए विमान को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। विमान के यात्री बाल- बाल बच गए।
बेंगलुरु से ग्वालियर आ रही एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट में यह दिक्कत आई। लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने से यात्रियों में हडकंप मच गया। फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी तभी अचानक जोरदार झटका लगा। इससे सभी यात्री घबरा गए।
विमान में झटका लगने के बाद पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए दोबारा से टेक ऑफ करवा कर सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। इस घटना के बाद यात्रियों ने काफी नाराजगी भी जताई है।
एयरपोर्ट पर आकर यात्रियों ने हंगामा किया और एयर इंडिया की घटिया सर्विस पर नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में एयर पोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।