Ajit Pawar Plane Crash: ‘ज्योतिषी ने कहा था ‘साल 2026′ में नाम रोशन करेगी…’, चली गई छोड़कर

इस घटना के बाद शांभवी के परिवार में शोक की लहर है। शांभवी की दादी बताती है कि बिजी होने के कारण उससे बात तो कम होती थी लेकिन जब भी बात करती थी तो बहुत देर तक करती थी। वह प्यार से मुझे दादी की बजाय ‘दादा' कहकर पुकारती थी। वह कहती थी कि दादाजी के चले जाने के बाद आप ही मेरे दादा हो।