भाई की डांट से नाराज बहन ने ग्वालियर किले से लगा दी छलांग और फिर…

पुलिस के अनुसार शाम 4.30 बजे के आसपास जानकारी लगी कि किला स्थित लाइट एंड साउंड पर बने सेल्फी पॉइंट से एक युवती कूदी है। इस पर स्थानीय लोगों के साथ युवती को रस्सी की मदद से उतारा गया। इस घटना में युवती के पैर में चोट आई है। ग्वालियर थाना टीआई मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि युवती ने पूछताछ में भाई से किसी बात पर झगड़ा होना बताया है। इस घटना के बाद युवती के पिता को सूचना दी गई है। युवती किस बात से नाराज होकर भागी इसके बारे में परिजनों से भी जानकारी ली जाएगी।