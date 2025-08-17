भाई की डांट से नाराज बहन ने ग्वालियर किले से लगा दी छलांग और फिर…

Gwalior Fort: ग्वालियर के सिकंदर कंपू वीरपुर बांध के पास रहने वाली युवती अपने भाई की डांट से नाराज होकर किले से कूद गई। गनीमत रही कि जिस स्थान से वह कूदी उसके आसपास काफी पेड और झाड़ियां थी। जिससे वह 40 फीट पर जाकर इन पेड़ों में फंस गई। इसकी जानकारी मिलते ही ग्वालियर थाना का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और युवती को करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला।
पुलिस के अनुसार शाम 4.30 बजे के आसपास जानकारी लगी कि किला स्थित लाइट एंड साउंड पर बने सेल्फी पॉइंट से एक युवती कूदी है। इस पर स्थानीय लोगों के साथ युवती को रस्सी की मदद से उतारा गया। इस घटना में युवती के पैर में चोट आई है। ग्वालियर थाना टीआई मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि युवती ने पूछताछ में भाई से किसी बात पर झगड़ा होना बताया है। इस घटना के बाद युवती के पिता को सूचना दी गई है। युवती किस बात से नाराज होकर भागी इसके बारे में परिजनों से भी जानकारी ली जाएगी।
इस घटना को देखने के लिए किले पर लोगों की अच्छी संया जमा हो गई। शनिवार को जन्माष्टमी की छुट्टी के चलते काफी संया में शहर के लोग किले पर घूमने गए थे। वहीं शाम को इस घटना के समय काफी लोग वहां मौजूद थे।