दोस्ती में धोखा… एमपी में गनप्वाइंट पर दिनदहाड़े किडनौपिंग और फिर गैंगरेप

MP News:ग्वालियर शहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक नाबालिग लड़की के लिए खतरा साबित हुआ। फेसबुक पर बने दोस्त और उसके साथी ने गनप्वाइंट पर दिनदहाड़े उसका अपहरण कर गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता दो महीने तक बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन जब धमकियां बढ़ीं तो उसने हिम्मत जुटाकर परिवार और पुलिस को पूरी घटना बताई।