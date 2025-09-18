दोस्ती में धोखा… एमपी में गनप्वाइंट पर दिनदहाड़े किडनौपिंग और फिर गैंगरेप

MP News:ग्वालियर शहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां सोशल मीडिया पर दोस्ती करना एक नाबालिग लड़की के लिए खतरा साबित हुआ। फेसबुक पर बने दोस्त और उसके साथी ने गनप्वाइंट पर दिनदहाड़े उसका अपहरण कर गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता दो महीने तक बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन जब धमकियां बढ़ीं तो उसने हिम्मत जुटाकर परिवार और पुलिस को पूरी घटना बताई।
पीड़िता ने बताया कि माता बसैया (मुरैना) निवासी राहुल लोधी से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दो महीने पहले वह सुबह शहर के नाका पर नाश्ता लेने पहुंची थी, तभी राहुल अपने दोस्त कल्लू खान के साथ वहां आ गया। दोनों ने उसे गनप्वाइंट पर अगवा कर अमेरिकन होटल (महाराजपुरा) ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिलाया और गैंगरेप किया।
ब्लैकमेलिंग से परेशान हुई पीड़िता : लड़की ने आरोप लगाया कि दोनों ने उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी देकर बार-बार बुलाकर मनमानी करते रहे। अब फिर से धमकाने पर उसने पूरी घटना परिजनों को बताई और पुलिस से शिकायत की।
सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है।