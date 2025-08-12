बड़ा खुलासा, एमपी के इस शहर में भी एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर्स, मांगी रिपोर्ट

MP News: एक पते पर कई मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। इसी स्थिति को लेकर देश में बवाल मचा हुआ। ग्वालियर जिले की पंचायत व नगरीय निकाय में ऐसी ही स्थिति है। पंचायत व नगरीय निकाय (गांव व शहर) में 29 हजार 250 पते ऐसे हैं, जिनमें वोटरों की भरमार है। एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन भोपाल ने जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 171 घर ऐसे हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। पंचायत स्तर से इन घरों का सत्यापन करना है और उनके पते सही कर 14 अगस्त तक रिपोर्ट भोपाल भेजनी है, लेकिन पंचायतों ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। इसके चलते उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने फिर से स्मरण पत्र जारी कर सभी से रिपोर्ट मांगी है।