बड़ा खुलासा, एमपी के इस शहर में भी एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर्स, मांगी रिपोर्ट

MP News: एक पते पर कई मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। इसी स्थिति को लेकर देश में बवाल मचा हुआ। ग्वालियर जिले की पंचायत व नगरीय निकाय में ऐसी ही स्थिति है। पंचायत व नगरीय निकाय (गांव व शहर) में 29 हजार 250 पते ऐसे हैं, जिनमें वोटरों की भरमार है। एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन भोपाल ने जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 171 घर ऐसे हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। पंचायत स्तर से इन घरों का सत्यापन करना है और उनके पते सही कर 14 अगस्त तक रिपोर्ट भोपाल भेजनी है, लेकिन पंचायतों ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। इसके चलते उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने फिर से स्मरण पत्र जारी कर सभी से रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल ग्वालियर जिले के नगरीय निकाय व पंचायतों में एक पते पर 10 से अधिक लोगों के नाम दर्ज हैं, उन मतदाताओं का सत्यापन करना है। यह लोग मौके पर हैं या नहीं। या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। सत्यापन के लिए श्रेणी बनाई गई है। इसमें मृत मतदाता, स्थान परिवर्तित मतदाता, भौतिक सत्यापन में सही पाए गए मतदाता देखना है।
जिले के चार विकासखंड में गांव में 10,000 घर, जिनमें वोटरों की भरमार-
-विकास खंड 11 से 20 - 21 से 30 - 31 से 40 - 41 से 50 - 50 से अधिक
-मुरार - 2049 - 236 - 40 - 10 - 07
घाटीगांव - 2067 - 245 - 25 - 5 - 0
डबरा - 2385 - 288 - 53 - 4 - 1
भितरवार - 2312 - 23926 - -7 -1 - 00
योग - 8813 - 1008 - 144 - 26 09
वैसे 1 से पांच अगस्त के बीच मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार लेट हो गया है। क्योंकि मतदाता सूची को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। इस बार पूरा पुनरीक्षण ऑनलाइन रहेगा। बीएलओ मतदाता के घर पहुंचेंगे और मतदाता की जानकारी ऑनलाइन भरेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की तैयारी कर ली है। बीएलओ का प्रशिक्षण हो चुका है। बूथ की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अब एक बूथ पर 12 मतदाताओं के नाम रहेंगे। इस कारण नए बूथ बन सकते हैं। जिले की 6 विधानसभा में 2000 से ऊपर बूथ पहुंच सकते हैं।
वर्तमान में 1679 बूथ हैं। इन बूथों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिसकी वजह से बूथ पर कतार लगती है। 2023 में विधानसभा चुनाव में लंबी कतार की वजह से लोग बिना वोट डाले लौट गए थे।
इस बार गहन पुनरीक्षण किया जाना है। मृतक, दूसरी जगह जा चुके मतदाता, एक जैसे फोटो व नाम वाले मतदाताओं को चिह्नित किया जाएगा।
दो साल बाद जिले में नगरीय निकाय व पंचायत के चुनाव हैं। राज्य निर्वाचन की सूची से वोटिंग होगी।