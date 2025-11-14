ग्वालियर में बीजेपी नेता ने सांसद को घेरा, अपशब्द कहते हुए करते रहे बहस

Gwalior- मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी का कथित अनुशासन मानो चूर चूर हो गया। एक भाजपाई ने अपने ही नेता को खुलेआम जमकर अपशब्द कहे। गांववालों के सामने ही उनसे खूब बहस की और कार के आगे लेटकर ​विरोध जताया। बीजेपी नेता ने सांसद भारत सिंह कुशवाह के साथ ये हरकत की। बताया जा रहा है कि काम नहीं करने के कारण वे सांसद से नाराज थे। इस घटना से ग्वालियर बीजेपी में पसरी गुटबाजी एक बार फिर सड़क पर आ गई है। इधर सांसद ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हालांकि पार्टी द्वारा बीजेपी नेता पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। मामला 4-5 दिन पुराना है जिसका शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद राजनैतिक हल्कों में खलबली मच गई।