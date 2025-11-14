Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

ग्वालियर में बीजेपी नेता ने सांसद को घेरा, अपशब्द कहते हुए करते रहे बहस

Gwalior- ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह का विरोध, बीजेपी नेता ने कहे अपशब्द

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

deepak deewan

Nov 14, 2025

BJP leader abuses MP Bharat Singh Kushwar in Gwalior

सांसद भारत सिंह कुशवाह- file Pic

Gwalior- मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी का कथित अनुशासन मानो चूर चूर हो गया। एक भाजपाई ने अपने ही नेता को खुलेआम जमकर अपशब्द कहे। गांववालों के सामने ही उनसे खूब बहस की और कार के आगे लेटकर ​विरोध जताया। बीजेपी नेता ने सांसद भारत सिंह कुशवाह के साथ ये हरकत की। बताया जा रहा है कि काम नहीं करने के कारण वे सांसद से नाराज थे। इस घटना से ग्वालियर बीजेपी में पसरी गुटबाजी एक बार फिर सड़क पर आ गई है। इधर सांसद ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हालांकि पार्टी द्वारा बीजेपी नेता पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। मामला 4-5 दिन पुराना है जिसका शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद राजनैतिक हल्कों में खलबली मच गई।

सांसद भारत सिंह कुशवाह का बीजेपी नेता पप्पन यादव ने जोरदार विरोध किया। वे इलाके में काम नहीं करने और स्थानीय समस्याओं को लेकर उनसे नाराज थे। जिला पंचायत सदस्य शिवराज यादव के पिता पप्पन यादव ने सांसद भारत सिंह कुशवाह से बहस की और अपशब्द भी कहे। इतना ही नहीं, उनकी कार के सामने लेट गए।

बताया जा रहा है कि पप्पन यादव ने कुछ समस्याओं के निराकरण की बात कही थी। सांसद भारत सिंह कुशवाह यह काम नहीं कर सके तो वे नाराज हो गए। सांसद आए तो अपने समर्थकों के साथ उनसे बहस करने लगे। सांसद भारत सिंह कुशवाह की कार के आगे लेट गए और अपशब्द भी कहे।

अनुशासनहीनता की कार्रवाई की चर्चा

कार के आगे लेटे पप्पन यादव को सांसद समर्थकों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं उठे। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सांसद भारत सिंह कुशवाह के खिलाफ पप्पन यादव द्वारा अपशब्द कहने की बात तूल पकड सकती है। सार्वजनिक रूप से तो सांसद चुप हैं पर पार्टी द्वारा यादव पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई किए जाने की चर्चा चल रही है।

Updated on:

14 Nov 2025 08:48 pm

Published on:

14 Nov 2025 08:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में बीजेपी नेता ने सांसद को घेरा, अपशब्द कहते हुए करते रहे बहस

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

