भाजपा नेता ने दिखाई गुंडई… जमीन घेरने भाड़े की गैंग के साथ पहुंचा, गोलियां चलाईं, भाजपा नेता समेत 8 पर केस

नरेन्द्र ङ्क्षसह कुशवाह (36) निवासी दीक्षित की बगिया, गिरवाई ने बताया, घर के सामने खेत में रविवार दोपहर 2 बजे करीब भाई राजकुमार, नरेन्द्र, बुजुर्ग मां देवकी और भतीजी शीतल कुशवाह के साथ वह काम कर रहे थे। गौरव कुशवाह, सुनील कुशवाह, मनोज शर्मा समेत करीब 30-35 लोग चार पांच गाडिय़ों से खेत पर पहुंचे और उनके परिवार को धमकी दी कि चलो खेत खाली करो। इसे हमने खरीद लिया है। गौरव कुशवाह भाजपा के खेल प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक बताया गया है। नरेन्द्र ने बताया कि इन लोगों की बात समझ में नहीं आई। इन्हें बताया कि जमीन केडी दीक्षित की है। वह कहेंगे तो खाली कर देंगे। यह सुनकर यह लोग भडक़ गए उनके परिवार पर हमला कर दिया। मां देवकी और राजकुमार ने विरोध किया तो उन्हें बंदूकों के बट से मारा।