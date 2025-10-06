Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

भाजपा नेता ने दिखाई गुंडई… जमीन घेरने भाड़े की गैंग के साथ पहुंचा, गोलियां चलाईं, भाजपा नेता समेत 8 पर केस

बंदूकों की दम पर 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए रविवार को गिरवाई में खुलकर गुंडागर्दी हुई। 30 से ज्यादा रंगबाजों ने गांव में घुसकर गोलियां चलाईं। जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहे किसान परिवार को मारा। उनकी बुजुर्ग मां और नादान भतीजी को भी नहीं बख्शा उन्हें भी बंदूकों की बट ...

2 min read

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Oct 06, 2025

gwalior cirme

gwalior cirme

ग्वालियर. बंदूकों की दम पर 14 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए रविवार को गिरवाई में खुलकर गुंडागर्दी हुई। 30 से ज्यादा रंगबाजों ने गांव में घुसकर गोलियां चलाईं। जमीन पर खेतीबाड़ी कर रहे किसान परिवार को मारा। उनकी बुजुर्ग मां और नादान भतीजी को भी नहीं बख्शा उन्हें भी बंदूकों की बट से पीटा। गुंडों ने गोलियां चलाकर गांव वालों को धमकाया कि अगर कोई मदद के लिए आया तो उसे गोली मार देंगे। करीब 30 मिनट तक किसान परिवार गुंडों से जूझता रहा। बुजुर्ग महिला और उसके बेटों ने हिम्मत नहीं हारी हमला करने आए गुंडों पर पथराव कर उन्हें खदेड़ दिया एक बदमाश की बंदूक भी छीन ली। पुलिस ने भाजपा नेता समेत आठ लोगों पर केस दर्ज किया है।

‘स्मार्ट मीटर’ नहीं लगने की viral खबरें गलत, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब…

नरेन्द्र ङ्क्षसह कुशवाह (36) निवासी दीक्षित की बगिया, गिरवाई ने बताया, घर के सामने खेत में रविवार दोपहर 2 बजे करीब भाई राजकुमार, नरेन्द्र, बुजुर्ग मां देवकी और भतीजी शीतल कुशवाह के साथ वह काम कर रहे थे। गौरव कुशवाह, सुनील कुशवाह, मनोज शर्मा समेत करीब 30-35 लोग चार पांच गाडिय़ों से खेत पर पहुंचे और उनके परिवार को धमकी दी कि चलो खेत खाली करो। इसे हमने खरीद लिया है। गौरव कुशवाह भाजपा के खेल प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक बताया गया है। नरेन्द्र ने बताया कि इन लोगों की बात समझ में नहीं आई। इन्हें बताया कि जमीन केडी दीक्षित की है। वह कहेंगे तो खाली कर देंगे। यह सुनकर यह लोग भडक़ गए उनके परिवार पर हमला कर दिया। मां देवकी और राजकुमार ने विरोध किया तो उन्हें बंदूकों के बट से मारा।

इसलिए जमीन पर विवाद

पुलिस का कहना है जमीन रामकिशन दीक्षित की है। उनके निधन के बाद जमीन पर बेटे केडी दीक्षित उनके भाई और बहन संतोष का मालिकाना हक रहा है। केडी दीक्षित और उनके भाई का आरोप है बहन संतोष ने हेरफरे से जमीन का नामातंरण किया है। दोनों भाईयों ने बहन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज की है। ऐसा पता चला कि संतोष पांडेय और उनके दामाद मनोज शर्मा ने जमीन का चोरी छिपे गौरव, सुनील समेत कुछ लोगों से एग्रीमेंट किया है। इसलिए गौरव सुनील और उनके साथ आए गुंडों का कहना था जमीन संतोष पांडेय से खरीदी है।

10 लाख में भाड़े के गुंडे

पुलिस का कहना है जमीन को खाली कराने के लिए गौरव और सुनील कुशवाह ने गोला का मंदिर के बदमाश राजा कुशवाह उर्फ राजावत को 10 लाख रुपए में ठेका दिया था। रविवार को उसके ही गुंडों की टोली को लेकर यह लोग जमीन हथियाने पहुंचे थे। राजा कुशवाह पर करीब 10 मामले दर्ज हैं।

जान बचाने भिड़े, बंदूक छीनी

नरेन्द्र ने बताया, गौरव कुशवाह भाजपा नेता है उसकी और सुनील कुशवाह की दम पर गुंडे जमीन पर कब्जा करने आए थे। यह लोग मारने पर उतारु थे तो हिम्मत कर परिवार गुंडों से भिड गया। एक बदमाश की बंदूक भी छीन कर पुलिस को थमा दी।

दो आरोपी गिरफ्तार, बंदूक लाइसेंस निरस्त होंगे

जमीन पर कब्जा करने के लिए किसान परिवार पर हमला करने पहुंचे मनोज शर्मा और राजा कुशवाह को अरेस्ट किया है। मनोज शर्मा घटना का मास्टरमाइंड है। वारदात में शामिल बाकी बदमाशों की पहचान की जा रही है। उनके बंदूकों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे।
धर्मवीर ङ्क्षसह यादव एसएसपी ग्वालियर

Published on:

06 Oct 2025 06:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / भाजपा नेता ने दिखाई गुंडई… जमीन घेरने भाड़े की गैंग के साथ पहुंचा, गोलियां चलाईं, भाजपा नेता समेत 8 पर केस

