नहर में तैरती मिली भाई-बहन की लाश, इलाके में फैली सनसनी

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के अनुसार, बहन पानी पीने के लिए नहर के पास गई थी। यहां उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते वो नहर में जा गिरी। उसे बचाने छोटे भाई ने भी नहर में छलांग लगा दी। लेकिन दोनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। फिलहाल, ये हादसा है या कुछ और पुलिस हर पहलु से मामले की जांच में जुट गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि, दोनों भाई-बहन मेले में दुकान लगाने से पहले घटना के शिकार हुए हैं या बाद में। फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है।