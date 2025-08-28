नहर में तैरती मिली भाई-बहन की लाश, इलाके में फैली सनसनी

Dabra News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा के एक गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां हरसी हाई लेवल नहर में डूबने से दो भाई-बहन की मौत हो गई। हादसे की जानकारी उस समय लगी, जब गुरुवार सुबह दोनों के शव नहर में तैरते दिखे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम हाउस के लि रवाना किया, वहीं मामले की जांच शुरु कर दी है।
दरअसल मामला भितरवार कस्बे के करहीया थाना क्षेत्र का है। यहां से गुजरने वाली हरसी हाई लेवल नहर में डूबने से भाई बहन की मौत हुई है। सुबह दोनों के शव नहर में तैरते मिले। हादसे में जान गवाने वाली बहन का नाम 18 वर्षीय गुनगुन है, जबकि भाई का नाम 16 वर्षीय गौरव है। दोनों ही दतिया जिले से एक दिन पहले ही छठ की दुकान लगाने हरसी गांव में लगने वाले मोरछठ मेले आए थे।
पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के अनुसार, बहन पानी पीने के लिए नहर के पास गई थी। यहां उसका पैर फिसल गया, जिसके चलते वो नहर में जा गिरी। उसे बचाने छोटे भाई ने भी नहर में छलांग लगा दी। लेकिन दोनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। फिलहाल, ये हादसा है या कुछ और पुलिस हर पहलु से मामले की जांच में जुट गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि, दोनों भाई-बहन मेले में दुकान लगाने से पहले घटना के शिकार हुए हैं या बाद में। फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है।