आरक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखकर बच्चों से मांगी माफी, बताई मरने की झकझोर देने वाली वजह

Constable Commit Suicide :मध्य प्रदेश के धार जिले से एक सनसनीखेज खबर साने आई है। यहां गंधवानी पुलिस लाइन में रहने वाले आरक्षक दिनेश भवदीया, पिता चंपालाल भवदीया ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया दा रहा है कि, गंधवानी थाना इलाके में स्थित पुलिस लाइन में रहने वाला दिनेश शहर के टांडा थाने में आरक्षक के पद पर कार्यरत थे।
बताया जा रहा है कि, आरक्षक दिनेश ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में उसने आत्महत्या का कारण अपनी बीमारी और उस बीमारी के चलते नौकरी पर पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को आत्महत्या का कारण बताया है। इस नोट के आधार पर गंधवानी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इधर, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर उसकी हैंडराइटिंग और अन्य तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।
हालांकि, शुरुआती जांच में सामने आया कि, दिनेश लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनकी नौकरी पर भी असर पड़ रहा था। गंधवानी पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। परिजन और सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि आत्महत्या का सटीक कारण पता किया जा सके। इस घटना ने परिजन के साथ साथ पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ा दी है।