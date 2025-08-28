आरक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखकर बच्चों से मांगी माफी, बताई मरने की झकझोर देने वाली वजह

हालांकि, शुरुआती जांच में सामने आया कि, दिनेश लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनकी नौकरी पर भी असर पड़ रहा था। गंधवानी पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। परिजन और सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि आत्महत्या का सटीक कारण पता किया जा सके। इस घटना ने परिजन के साथ साथ पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ा दी है।