धार

आरक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखकर बच्चों से मांगी माफी, बताई मरने की झकझोर देने वाली वजह

Constable Commit Suicide : आरक्षक दिनेश भवदीया ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा- मैं अपने आप को मार रहा हूं, माफ करना मेरे बच्चों।

धार

Faiz Mubarak

Aug 28, 2025

Constable Commit Suicide
आरक्षक ने की आत्महत्या (Photo Source- Patrika)

Constable Commit Suicide :मध्य प्रदेश के धार जिले से एक सनसनीखेज खबर साने आई है। यहां गंधवानी पुलिस लाइन में रहने वाले आरक्षक दिनेश भवदीया, पिता चंपालाल भवदीया ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया दा रहा है कि, गंधवानी थाना इलाके में स्थित पुलिस लाइन में रहने वाला दिनेश शहर के टांडा थाने में आरक्षक के पद पर कार्यरत थे।

बताया जा रहा है कि, आरक्षक दिनेश ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में उसने आत्महत्या का कारण अपनी बीमारी और उस बीमारी के चलते नौकरी पर पड़ रहे प्रभाव का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को आत्महत्या का कारण बताया है। इस नोट के आधार पर गंधवानी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

ड्रग तस्कर सीमा नाथ केस में बड़े खुलासे, घर में पाल रखे थे सांप पुलिस को आता देख छोड़ देती थी, संपत्ति होगी राजसात
इंदौर
Drug Smuggler Seema Nath Case

जांच में जुटी पुलिस

इधर, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर उसकी हैंडराइटिंग और अन्य तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।

लंबे समय से बीमार था दिनेश

हालांकि, शुरुआती जांच में सामने आया कि, दिनेश लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनकी नौकरी पर भी असर पड़ रहा था। गंधवानी पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। परिजन और सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि आत्महत्या का सटीक कारण पता किया जा सके। इस घटना ने परिजन के साथ साथ पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ा दी है।

ये भी पढ़ें

आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखे नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद
कटनी
Katni News

Published on:

28 Aug 2025 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / आरक्षक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट लिखकर बच्चों से मांगी माफी, बताई मरने की झकझोर देने वाली वजह

