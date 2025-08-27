आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखे नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद

जानकारी के अनुसार, शहर की हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के एमआईजी 5 में 50 वर्षीय नाजिम खान अपने परिवार के साथ रहते है। रात करीब एक बजे स्कूटी सवार नकाबपोश तीन बदमाश यहां पहुचे। बदमाश अपने साथ बोतल में पेट्रोल लेकर आए थे। घर के सामने बदमाशों ने पहले तो घर के मुख्य द्वार पर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। आग लगाने के बाद बदमाश करीब 1 मिनट तक बाहर ही खड़े रहे। आशंका है कि, वे घर से किसी के बाहर निकलने पर दूसरी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो बदमाश मौके से भाग निकले। घर में नाजिम समेत उनकी पत्नी और एक बेटा सो रहे थे।