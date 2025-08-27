Patrika LogoSwitch to English

आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखे नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद

Katni News : आर्म्स डीलर के घर नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी हाऊसिंग बोर्ड में रात 1 बजे बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कभी विधायक संजय पाठक के करीबी माने जाते थे नाजिम।

कटनी

Faiz Mubarak

Aug 27, 2025

Katni News
आर्म्स डीलर के घर में आगजनी (Photo Source- Patrika Input)

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी शहर की सबसे पॉश कॉलोनी हाऊसिंग बोर्ड में बीती रात अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने यहां रहने वाले आर्म्स डीलर के मकान में आग लगा दी। स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा की गई ये वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल, मौके पर पहुंची माधवनगर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। आर्म्स डीलर कभी विजयराघवगढ विधायक संजय पाठक के करीबी रहे है। हालांकि, मौजूदा समय में भाजपा विधायक के विरोधियों में गिना जाता है।

जानकारी के अनुसार, शहर की हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के एमआईजी 5 में 50 वर्षीय नाजिम खान अपने परिवार के साथ रहते है। रात करीब एक बजे स्कूटी सवार नकाबपोश तीन बदमाश यहां पहुचे। बदमाश अपने साथ बोतल में पेट्रोल लेकर आए थे। घर के सामने बदमाशों ने पहले तो घर के मुख्य द्वार पर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। आग लगाने के बाद बदमाश करीब 1 मिनट तक बाहर ही खड़े रहे। आशंका है कि, वे घर से किसी के बाहर निकलने पर दूसरी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो बदमाश मौके से भाग निकले। घर में नाजिम समेत उनकी पत्नी और एक बेटा सो रहे थे।

ये भी पढ़ें

बेलगाम दौड़ते ट्रक ने सड़क पर बैठे मवेशियों को रौंदा, 9 की मौत 4 घायल, घटना CCTV कैद
बेतुल
Truck Crushed Cattle

लाखों की गाड़िया और मकान हो जाता ख़ाक

गनीमत रही कि, आग सिर्फ गेट पर ही लगी। पोर्च में बीएमडब्लू सहित तीन कार और तीन दो पहिया वाहन भी खड़े थे। आग और बढ़ती तो सभी वाहन जलकर ख़ाक हो जाते और पूरे मकान में आग भड़क जाती।

जान को पहले भी बताया था खतरा

आर्म्स डीलर नाजिम ने अपनी जान को खतरा होना पहले भी बताया था। इसका कारण उन्हें धमकी भरे पत्र मिलना बताया गया था। उन्होंने डीजीपी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इसकी शिकायत करते हुए पहले भी सुरक्षा की मांग की है।

ये भी पढ़ें

जंगली हाथियों की मौत और पकड़े जाने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को फटकारते हुए मांगा 30 साल का रिकॉर्ड
जबलपुर
MP High Court Strict

27 Aug 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / आर्म्स डीलर के घर में आगजनी, पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखे नकाबपोश, वारदात CCTV में कैद

