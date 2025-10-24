बिजली लाइन के नीचे ‘मकान’ बनाना प्रतिबंधित, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

MP News: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने मकान के ऊपर से निकली 33 केवी लाइन को हटाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति अमित सेठ की एकलपीठ ने कहा, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का याचिकाकर्ता ने खंडन नहीं किया है। अत: इस स्थिति में न्यायालय से सीधे राहत नहीं दी जा सकती। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह मुख्य महाप्रबंधक के समक्ष नया प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसे प्राधिकरण नियमानुसार विचार कर उचित निर्णय लेगा।