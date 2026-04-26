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बागेश्वर धाम जा रही बस में अचानक लगी आग, खिड़कियों से कूदे यात्री

Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम की तरफ जा रही बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस में कई यात्री सवार थे। यात्र्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।

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ग्वालियर

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Akash Dewani

Apr 26, 2026

Bus Heading to Bageshwar Dham Suddenly Catches Fire in gwalior mp news

Bus Heading to Bageshwar Dham Suddenly Catches Fire (Patrika.com)

mp news: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) की तरफ जा रही बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस में कई यात्री सवार थे। आग के विशाल लपटें बस की खिड़कियों से निकल रही थी। बीच सड़क पर हुई इस घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। यात्र्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आग लगते ही मची अफरा-तफरी

यह घटना सुबह 6:10 बजे पर घटी। शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के सामने जयपुर से बागेश्वर धाम की तरफ जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में उस समय कई यात्री सवार थे। जैसे ही बस से धुआं और आग की लपटें उठीं, मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चालक और स्थानीय लोगों की सतर्कता से यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्ष्दर्शियों ने बताया कि, कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।

दमकल को दी सूचना

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं।

जयपुर से निकली थी बस

मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात बस जयपुर से बागेश्वर धाम के लिए निकली थी। रविवार सुबह बस ग्वालियर पहुंची जहां चंद्रवानी नाका के पास कुछ लोग उतर गए। इसे नाके से जब गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी अचानक बस से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमे आग लग गई। यात्रियों के अनुसार, आग लगने के कुछ मिनट पहले ही उन्हें जलने की बदबू और धुआं महसूस होने लगा था। इससे पहले की यात्री कुछ भी समझ पाते आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया था।

प्रभावित हुआ यातायात

इस घटना के चलते कुछ समय के लिए झांसी रोड पर यातायात भी प्रभावित रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सार्वजनिक परिवहन वाहनों में सुरक्षा मानकों और नियमित मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरुरत है। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बसों की नियमित जांच और फिटनेस पर जोर देने की बात कही है। (mp news)

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Updated on:

26 Apr 2026 02:59 pm

Published on:

26 Apr 2026 02:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बागेश्वर धाम जा रही बस में अचानक लगी आग, खिड़कियों से कूदे यात्री

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