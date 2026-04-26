बागेश्वर धाम जा रही बस में अचानक लगी आग, खिड़कियों से कूदे यात्री

यह घटना सुबह 6:10 बजे पर घटी। शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के सामने जयपुर से बागेश्वर धाम की तरफ जा रही एक यात्री बस में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में उस समय कई यात्री सवार थे। जैसे ही बस से धुआं और आग की लपटें उठीं, मौके पर अफरा-तफरी मच गई। चालक और स्थानीय लोगों की सतर्कता से यात्रियों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्ष्दर्शियों ने बताया कि, कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।