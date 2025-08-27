54 दिनों में 600 करोड़ से ज्यादा के करोबार का होगा श्रीगणेश!

गणेश उत्सव के 10 दिनों के दौरान लड्डू के साथ मोदक की विशेष पूछ-परख रहेगी। लड्डू कारोबारियों की मानें तो पहले दिन ही शहर में 50 लाख से अधिक रुपयों के लड्डू बिकने का अनुमान है। इसके लिए लोगों ने पहले से ऑर्डर भी किए हुए हैं। बाजार में देशी घी के लड्डू 450 से 600 रुपए किलो और वनस्पति से बने लड्डू 150 से 200 रुपए किलो में बिक रहे हैं। इसके साथ ही श्रीजी के प्रिय मोदक 400 से 500 रुपए किलो में उपलब्ध हैं। ये कई वैरायटी में बिक रहे हैं। लड्डू कारोबारी विशाल सिंह राजावत और दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि लड्डूओं के साथ मोदक की साल भर में सबसे अधिक बिक्री गणेश उत्सव के दौरान ही होती है। पूरे गणेश उत्सव के दौरान शहर में करीब एक करोड़ से अधिक के लड्डू बिक जाते हैं।