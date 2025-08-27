54 दिनों में 600 करोड़ से ज्यादा के करोबार का होगा श्रीगणेश!

MP News: आज से 10 दिवसीय गणेशोत्सव(Ganesh Chaturthi) प्रारंभ हो गए। ग्वालियर शहर में 500 से अधिक पंडालों व घरों में गणेश प्रतिमाएं विराजेंगी। बुधवार को पड़ रही गणेश चतुर्थी विशेष संयोग मानी जा रही है। मंदिरों में धार्मिक आयोजन होंगे, इधर मूर्तिकारों ने प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे दिया है। श्रद्धालुओं में उत्साह है। आज से दीपावली तक 54 दिन बाजार में 600 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है।
पीओपी से बनी श्रीजी की प्रतिमाओं को लेकर इस साल शहरवासियों में जागरूकता दिखी है। गणेश प्रतिमाएं लेने पहुंच रहे लोग दुकानदार से सबसे पहले यही पूछ रहे हैं कि ये मिट्टी के ही गणेश हैं ना….।
खल्लासीपुरा में 21 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा बनाने वाले वाले अशोक राठौर ने बताया पिछले साल 25 फीट थी। वहीं अचलेश्वर महादेव मंदिर पर 11 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है जो पिछले वर्ष 16 फीट की थी। गुब्बारा फाटक:18 फीट, लोहिया बाजार : 9 फीट की प्रतिमा रहेगी।
वास्तु शास्त्र में गणेश जी की दाई और बायीं सूंड दोनों का अलग-अलग महत्व है। दाईं ओर मुड़ी सूंड समृद्धि और सिद्धि की प्रचुरता से जुड़ी है, जबकि बायीं ओर मुड़ी सूंड बुद्धि और रचनात्मकता से जुड़ी है। गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करने के लिए ब्रह्म स्थान, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व कोण शुभ माना गया है।
इस बार ग्राहकों को वाहनों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 90 फीसदी स्टॉक मौजूद है। गणेश उत्सव(Ganesh Chaturthi) के दौरान वाहनों की बिक्री में 10 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। - हरिकांत समाधिया, पूर्व अध्यक्ष, ग्वालियर व्हीकल डीलर्स ऐसोसिएशन
सराफा बाजार में सहालग सीजन के लिए भी इस दौरान खरीदारी होती है। पिछले साल से सोना-चांदी के दाम 20त्न बढ़ चुके हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में गत वर्ष से इस बार बिक्री 10% से अधिक की उमीद है।- अजय मंगल, सराफा कारोबारी
बाजार दीपावली तक अच्छा चलने की पूरी उमीद है। इस दौरान कई नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी होगी। ग्राहकों को कैशबैक, आसान किस्तों,एक्सचेंज ऑफर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। - केदारनाथ गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी
इस बार भी रियल एस्टेट कारोबार को पूरी उमीद है। बाजार अच्छा ही रहना चाहिए, गणेश उत्सव के दौरान ही कई लोग एडवांस बुकिंग भी करते हैं। इन दिनों प्लॉटिंग के काम में भी काफी तेजी है।- अतुल अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, क्रेडाई
गणेश उत्सव के 10 दिनों के दौरान लड्डू के साथ मोदक की विशेष पूछ-परख रहेगी। लड्डू कारोबारियों की मानें तो पहले दिन ही शहर में 50 लाख से अधिक रुपयों के लड्डू बिकने का अनुमान है। इसके लिए लोगों ने पहले से ऑर्डर भी किए हुए हैं। बाजार में देशी घी के लड्डू 450 से 600 रुपए किलो और वनस्पति से बने लड्डू 150 से 200 रुपए किलो में बिक रहे हैं। इसके साथ ही श्रीजी के प्रिय मोदक 400 से 500 रुपए किलो में उपलब्ध हैं। ये कई वैरायटी में बिक रहे हैं। लड्डू कारोबारी विशाल सिंह राजावत और दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि लड्डूओं के साथ मोदक की साल भर में सबसे अधिक बिक्री गणेश उत्सव के दौरान ही होती है। पूरे गणेश उत्सव के दौरान शहर में करीब एक करोड़ से अधिक के लड्डू बिक जाते हैं।