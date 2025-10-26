यूपी से CBI ने पकड़ा ‘व्यापमं घोटाले’ का सॉल्वर, 6 साल से था फरार

MP News: सीबीआइ ने पिछले छह साल से फरार चल रहे सॉल्वर मोहम्मद जावेद को पकड़ लिया और विशेष सत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। सीबीआइ की टीम पिछले छह साल से जावेद की तलाश कर रही थी। बताया गया कि वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पीजी कर रहा था।