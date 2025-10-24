Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

57 गांवों से होकर निकलेगा ‘चंबल एक्सप्रेस वे’, एमपी के 3 जिलों को करेगा कवर

MP News: इटावा से भिण्ड, मुरैना होकर राजस्थान के कोटा तक सीधा 4 लेन मार्ग मिलने पर कोटा तक की 11 घंटे की यात्रा छह घंटे में पूरी हो सकेगी।

2 min read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 24, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: तीन राज्यों और पांच जिलों को जोड़ने वाला प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस-वे अलाइनमेंट के पेच में फंस गया है। ढाई साल से प्रगति पूरी तरह ठप है। अब किसानों और संबंधित जिलों के लोगों में भी बेचैनी होने लगी है। इस मार्ग से इटावा से भिण्ड, मुरैना होकर राजस्थान के कोटा तक सीधा 4 लेन मार्ग मिलने पर कोटा तक की 11 घंटे की यात्रा छह घंटे में पूरी हो सकेगी।

नहीं आए नए दिशा-निर्देश

कुल 404 किमी लंबा प्रोग्रेस-वे भारतमाला परियोजना में शामिल है, लेकिन मार्च 2023 में खेतों की जगह बीहडों से होकर एलनाइमेंट की घोषणा के बाद स्थानीय स्तर पर एनएचएआइ के अधिकारियों पर कोई नए दिशा-निर्देश नहीं आए हैं। लेकिन किसान असमंजस में हैं। छह हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रस्तावित लागत का यह अटल प्रोग्रेस-वे अब 23 हजार 645 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मप्र में 313.81 किमी, राजस्थान में 72 किमी एवं उत्तरप्रदेश में 22.96 किमी का निर्माण होना है।

454 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण

खेतों से होकर निर्माण पर वन विभाग की 454.51 हेक्टेयर भूमि अधिगृहित की जानी है। राजस्थान में कोटा जिले के सीमाल्या गांव के पास मुंबई-बड़ोदरा एनएच- 27 से शुरू होकर मप्र के तीन जिलों को कवर करते हुए उत्तरप्रदेश के इटावा जिले में निनावा तक प्रस्तावित इस मार्ग के निर्माण भिण्ड और इटावा जिले के लोगों को कोटा जाने सीधा शॉर्टकट और सुगम आवागमन उपलब्ध हो सकेगा।

भिंड के ये गांव होंगे प्रभावित

अटल प्रोग्रेस-वे में जिले की 29 ग्राम पंचायतों, दो जनपदों के 41 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें अटेर में कछपुरा, उदोतगढ़, कनेरा, अहरौली काली, शुक्लपुरा, खड़ेरी, चौहों, तरसोखर, निवारी, बलारपुरा, जहोरा, प्रतापपुरा, बड़पुरा, रिदौली, गोहदूपुरा, जौरी-कोतवाल, सुरपुरा, दुल्हागन, मटघाना, भिण्ड में गोपालपुरा, भववासी, भदाकुर, नाहरा एवं सराय गांव शामिल हैं।

श्योपुर के 57 गांवों से होकर प्रस्तावित है चंबल एक्सप्रेस वे

बीते 7 साल से फाइलों में ही घूम रहे चंबल एक्सप्रेस-वे से श्योपुर जिले को बेहतर कनेक्टिविटी की उमीद है। ये एक्सप्रेस-वे श्योपुर जिले की सीमा में लगभग 95 किलोमीटर की लंबाई का प्रस्तावित है और 57 गांवों से होकर निकलेगा। जिसके लिए जिले में कुल 598.321 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होनी थी, जिसमें 90.878 हेक्टेयर सरकारी और 507.443 हेक्टेयर निजी जमीन थी। ये एक्सप्रेस-वे मुरैना-भिंड से सीधे जोड़ता, जबकि इधर कोटा राजस्थान की ओर श्योपुर जिले को दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे तक का भी सफर आसान होता।

चार हजार हेक्टेयर भूमि चाहिए कुल

खेतों से होकर निर्माण के प्रस्ताव में मध्यप्रदेश में 188.1, उत्तरप्रदेश में 180.76 एवं राजस्थान में 492.51 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इसमें राजस्थान में 70.78, मप्र में 1604 एवं उत्तरप्रदेश में 36.35 हेक्टेयर शासकीय भूमि, राजस्थान में 380.93, मप्र 1180 एवं उत्तरप्रदेश में 134.7 हेक्टेयर निजी, जल संरचनाओं से लगी राजस्थान में 40.8 हेक्टेयर राजस्थान में, 404 हेक्टेयर एमपी में और 9.71 हेक्टेयर भूमि यूपी में अधिग्रहित की जानी है। लेकिन निजी भूमि के अधिग्रहण का भिण्ड में और निजी व वन भूमि का विरोध मुरैना में हो रहा है।

दोबारा एलाइनमेंट की घोषणा के बाद कोई अधिकृत पत्र इस संबंध में नहीं आया है। उच्च स्तर पर कोई प्रक्रिया संचालित हो तो हमारे पास अपडेट नहीं है। - उमाकांत मीणा, ईई, एनएचएआइ, ग्वालियर

किसानों के विरोध के कारण टाला निर्माण

भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों में अटल प्रोग्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तीनों जिलों में किसानों ने खेतों से होकर निर्माण के प्रस्ताव का विरोध किया, धरना-आंदोलन हुए तो मार्च 2023 में मुयमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री रहते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने बीहड़ों से होकर दोबारा एलाइनमेंट कराने की घोषणा की, लेकिन नए दिशा-निर्देश अब तक नहीं मिले।

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 02:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 57 गांवों से होकर निकलेगा ‘चंबल एक्सप्रेस वे’, एमपी के 3 जिलों को करेगा कवर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिजली लाइन के नीचे ‘मकान’ बनाना प्रतिबंधित, हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

MP News: कैल्शियम कार्बोनेट गन से 35 से ज्यादा लोगों की आंखें झुलसी

ग्वालियर

TTE बनकर बिना टिकट चढ़े यात्रियों के चालान काट रहा था सेना का जवान, पकड़ाने पर निकला सेना का जवान

Fake TTE Arrest
ग्वालियर

2 चक्रवातीय घेरे एक्टिव, 28-29-30 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, imd की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने रद्द किया ‘एक्सीडेंट मुआवजा’, लापरवाही सिद्ध नहीं तो ‘क्लेम’ नहीं

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.